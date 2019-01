De circulaire economie is al groter dan gedacht

De circulaire economie in Nederland is veel groter dan gedacht. Er zijn 85.000 activiteiten onder te scharen die werk bieden aan ongeveer 420.000 mensen. Dat is 4 tot 5 procent van de werkgelegenheid. Dat betekent echter niet dat de snellere overgang naar een economie met minder grondstoffen die het kabinet wil, al in zicht is.

Die conclusies trekt het Plan­bureau voor de Leefomgeving (PBL), dat vandaag de eerste ‘nulmeting’ van de circulaire economie in Nederland publiceert­­. Er zijn ‘verrassend veel’ bedrijven en organisaties die er gericht­­ op uit zijn minder grondstoffen te gebruiken, constateert PBL-onderzoeker Trudy Rood. “Er gebeurt van alles wat we tot nu toe niet hebben erkend als ‘circulair’. Dat zijn veel hele gangbare activiteiten die zich richten op het verlengen van de levensduur van producten, zoals fietsenmakers en andere reparatieservices.”

De mensen er warm voor krijgen is nodig omdat de overheid ambitieuze circulaire doelen heeft. Volgens het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, vastgesteld door het vorige kabinet, moet Nederland het in 2030 met de helft minder grondstoffen zien te rooien. In 2050 zou de economie volledig circulair moeten zijn. Daarvoor zijn veel meer nieuwe producten en diensten nodig, stelt het PBL. Het planbureau telde er nu 1500, ook meer dan eerder geschat, maar wel slechts 2 procent van het totaal aan circulaire bedrijvigheid. Driekwart van die nieuwe initiatieven richt zich ook nog eens op recycling­­, zoals het opnieuw gebruiken van de reststroom aan plastic, of afval uit de landbouw in producten verwerken. “Dat is wel logisch”, verklaart Rood. “Recycling is vrij makkelijk in te passen in bestaande activiteiten. Maar andere manieren om minder grondstoffen te gebruiken tikken meer aan. Het oprichten van deelplatformen voor auto’s en apparaten bijvoorbeeld, het helemaal anders ontwerpen van producten of spullen in zijn geheel opnieuw gebruiken. Een drastischer omschakeling van de economie is noodzakelijk om de doelstellingen van het kabinet te kunnen halen.”

Het PBL heeft bewust zo breed mogelijk gekeken. Van een relatief nieuw product als de Fairphone, de mobiele telefoon waarvan de onderdelen makkelijker te vervangen zijn, tot de verhuurder van rokkostuums. Beiden voorkomen de aankoop van een heel nieuw product, waar grondstoffen voor nodig zijn. “Het laat zien dat het niet zo heel moeilijk is, dat circulariteit niet iets is waar alleen de elite zich mee bezighoudt”, zegt Rood. “Je kunt het heel dicht bij de mensen brengen. Dat is belangrijk omdat een deel van de bevolking zich afvraagt wat ze met de hele klimaat­­- en vergroeningsdiscussie aanmoeten. Je kunt zo draagvlak creëren.”

Prikkel in portemonnee

Volgens het planbureau zit er nog van alles in de weg. Zo zijn producten te goedkoop, de schadelijke effecten komen nu niet terug in de prijs. Een prikkel in de portemonnee zou helpen om spullen minder snel af te danken. Het is echter geen doorslaggevende factor. Opvattingen en gewoontes bepalen voor een aanzienlijk deel het gedrag van consumenten. Die hebben vaak voorkeur voor een nieuw product, de waardering voor een gebruikt, opgeknapt of gerepareerd ding is lager, leert onderzoek. Zo blijken mensen zich al te storen aan shampooflessen die niet steeds dezelfde kleur hebben omdat ze met gerecycled plastic zijn gemaakt.

Ook structuren en regels vormen hindernissen. Bekend probleem is de definitie van afval. Een reststroom mag niet zo maar als grondstof dienen. Bedenkers van deelplatformen kampen met moeizame financiering omdat hun inkomsten, de huur van een wasmachine bijvoorbeeld, uitgesmeerd zijn over een langere periode. Om verder te komen, zijn experimenten nodig buiten de gevestigde orde om, adviseert het PBL. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de wijk Buik­sloterham in Amsterdam-Noord. Die valt onder de Crisis- en Herstelwet waardoor uitzonderingen mogen en de wijk een ‘levend laboratorium’ voor circulair wonen kan zijn.