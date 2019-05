De Chinese overheid ontfermt zich over de kanoet

‘Three Island Pearl’, noemen de ontwikkelaars dit gebied nog steeds, maar met de ogen van een waddenliefhebber zijn er weinig parels meer te herkennen. De eilanden zijn ofwel opgeslokt door ingepolderd waddengebied, dan wel verbonden aan het vasteland door middel van een brede dijk. Trekvogels zien we niet in dit getijdengebied.

Inpolderingen zoals die van Caofeidian hebben sinds de afgelopen halve eeuw meer dan zestig procent van de getijdengebieden langs vierduizend kilometer Gele Zeekust opgeslokt. Vooral de Baai van Bohai, aan het noordwestelijke uiteinde van de Gele Zee, is ten prooi gevallen aan de polderaars.

Toch blijkt het niet allemaal kommer en kwel. Als een Gallisch dorpje uit de stripverhalen van Asterix en Obelix, houdt één stuk waddenkust moedig stand in de Chinese expansiedrift. Aan de westkant van Caofeidian ligt naast de stad Nanpu nog twintig strekkende kilometer wadplaten waar de ontwikkelaars geen vat op hebben gekregen. “Maar dat had ook niet veel gescheeld”, weet Piersma. “Toen we hier tien jaar geleden kwamen, stonden er grote billboards aan de kust met artistieke impressies van de toekomstige stad Tangshan Bay die ‘Harmonie tussen de Hemel en de Zee’ beloofde. Dat zou niet alleen de doodsteek zijn geweest voor dit gebied, maar daarmee ook voor heel veel trekvogels die van deze wadplaten gebruik maken op hun trek tussen de broedgebieden in Siberië en de overwinteringsgebieden in Australië en Nieuw-Zeeland.”

Tussentankstation

Het is alweer het tiende voorjaar dat Piersma samen met collega’s uit Australië en China in dit gebied onderzoek komt doen. “We kwamen deze wadden op het spoor na een bezoek aan het noordwesten van Australië”, vertelt hij. “Daar overwinteren tienduizenden kanoeten, wadvogels die in Siberië broeden. Via dieren die we individuele combinaties van gekleurde ringetjes aan hun poten gaven, kwamen we er met de hulp van Chinese biologen achter dat deze vogels in de Baai van Bohai een tussenstop maken; eigenlijk zoals de kanoeten tussen Groenland en westelijk Siberië in de zomer en West-Afrika in de winter ónze Waddenzee als tussentankstation gebruiken. Sindsdien zijn we dit gebied systematisch gaan onderzoeken. Hoeveel kanoeten van welke ondersoorten trekken hier door? Waar komen ze vandaan? En wat eten ze hier? Dat soort vragen.”

De Chinese overheid liet de billboards voor de futuristische stad vervangen door billboards met informatie over vogels

Onder leiding van Piersma telt een internationaal team van biologen nu ieder voorjaar, zes weken lang de vogels en zoeken zij naar de exemplaren die zij zelf in Noordwest-Australië de gekleurde ringetjes om de poten hebben gedaan. Sjokkend met zijn telescoop over de slappe modder van het Chinese wad, tuurt Piersma onvermoeibaar de pootjes van de foeragerende vogels af. Hij veert op als hij een vogel ziet met een klein, geel gekleurd vlaggetje: hét herkenningsteken van de Australische overwinteraars. Ook alle andere kleurringen worden zorgvuldig genoteerd. “We vinden niet alleen onze eigen vogels, maar ook diverse vogels uit andere ringprojecten uit bijvoorbeeld Thailand, Nieuw-Zeeland of Rusland. Door dit onderzoek jaar in jaar uit te doen, kunnen we veel leren over de burgerlijke stand van deze populatie. Hoeveel dieren zijn er, hoe lang verblijven ze hier en wat is hun overleving tijdens de verschillende etappes van de trek.”