De buxusrups moet snel op het vogelmenu

Ooit felgroen gebladerde buxussen staan er in veel Nederlandse tuinen maar treurig bij. Vaalbruin en verdord zien ze eruit alsof ze weken geen water hebben gekregen. Maar niets is minder waar: de populaire plant is niet verdord, maar kaalgevreten door hongerige buxusrupsen.

Met het warme weer rukt het groen-zwarte diertje weer door heel Nederland op, het aantal waarnemingen stijgt. Een jaar of tien geleden kwam de rups uit Azië, waarschijnlijk met een lading planten. De 'invasie' begon in het zuidoosten. Als een olievlek verspreidden de rupsen zich over het hele land.

"Omdat het een invasieve exoot is, heeft de rups in principe geen natuurlijke vijanden", verklaart ecoloog Kars Veling van de Vlinderstichting. Maar er gloort hoop. "Die natuurlijke vijanden beginnen er wel te komen. Het is voor vogels een leerproces, zij moeten ontdekken dat er in de buxus iets te halen valt. We hebben al gezien dat kauwen en mezen ermee aan de slag gaan."

Veling denkt dat de plaag de komende jaren af zal nemen. "Hij is er nu en zal niet meer verdwijnen, maar het zou me niets verbazen als de plaag minder wordt."

De rups is weliswaar een invasieve exoot, maar hij tast geen andere planten of dieren aan. "Hij eet alleen buxus", weet Veling. "Het is niet zo dat hij bij gebrek aan buxus op zoek gaat naar andere planten. Als de rups geen buxus kan eten, gaat hij dood."

Bestrijding

Een oplossing zou dus zijn om de buxus te vervangen door bijvoorbeeld een inheemse plant als een liguster. Er zijn biologische bestrijdingsmiddelen en ook zijn er feromoonvallen. Daar komen alleen mannetjes op af, waardoor de rups zich niet kan voortplanten. "Anders kun je altijd nog handmatig de rupsen en poppen weghalen."

Chemisch bestrijden ziet de Vlinderstichting liever niet, zeker niet nu vogels de rupsen herkennen als eten en daardoor dus de gifstoffen binnen kunnen krijgen.

Op Twitter worden foto's gedeeld van nestjes met dode koolmezen, er wordt gewezen naar rupsengif als schuldige. Maar de Vogelbescherming wil daar nog niet zo stellig in zijn. "We zien wel een toename in het aantal meldingen van dode koolmezen, maar of dit direct door rupsengif komt, weten we niet zeker", zegt woordvoerder Chris-Jan van der Heijden. "Het zou ook door het warme weer of door voedseltekort kunnen komen." Wel kan een nestje met geen enkele overlevende wijzen op vergiftigd voedsel. "Maar daar moet meer onderzoek naar gedaan worden."

Buxuskweker Ellen van Winden uit het Zuid-Hollandse Benthuizen hoopt dat consumenten de buxus niet meteen afschrijven. "De plant is weliswaar kaalgevreten, maar hij is niet dood. Mijn advies: bestrijd of vang de beestjes. En doe dat in de hele straat, anders komt de rups van de buren alsnog in jouw buxus zitten."

Van Winden heeft geen rupsen in de kwekerij omdat daar gespoten wordt. Ze merkt nog niets van de toenemende plaag, maar maakt zich wel een beetje zorgen. "De consument is misschien toch wat voorzichtiger."

Maar ze peinst er niet over een andere plant te gaan kweken. "Kijk, iedere plant heeft z'n plaag. Bij de buxus komt het misschien wat harder aan, omdat die nog nooit wat heeft gehad. Maar de natuurlijke vijand komt vanzelf. Het kost alleen even wat tijd."