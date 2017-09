De broedende roerdomp laat zien dat de natuur zich soms toch nog laat sturen

Het is, zo vermeldt de website naturetoday.com, 'een prachtige beloning voor jaren hard natuurbeschermingswerk'. Het Flevolandse moerasgebied van acht hectare is speciaal aangelegd voor het huisvesten van de zeldzame roerdomp en de grote karekiet en het was dus al snel een succes. We kunnen constateren dat de natuur zich soms toch nog laat sturen. Doordat er zoveel ecologische kennis is over de vestigingsvoorwaarden van diersoorten, is het mogelijk om een gebied zodanig in te richten dat de beoogde soort zich er ook daadwerkelijk vestigt. De natuur laat zich verleiden. Met ingezaaid riet.

Dat riet was trouwens nog een probleem, want er bleek aanvankelijk niet genoeg rietzaad voorhanden om er even acht hectaren mee in te zaaien. Vreemd. Toen destijds - een dikke halve eeuw geleden intussen - de IJsselmeerpolders net waren drooggepompt, werden ze integraal ingezaaid met riet en dat ging toch om iets meer hectaren dan die schamele acht van dit zompige moeras. Toen was er kennelijk wel genoeg zaad. Dat riet diende destijds natuurlijk niet om de roerdomp te lokken, maar om de vers drooggevallen zeebodem door verdamping snel te laten indrogen.