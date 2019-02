De boswachter gaat de boer helpen

Boswachters van Natuurmonumenten zijn beschikbaar om boeren te helpen om meer natuur te creëren op hun land. Dat is onderdeel van een samenwerking die de natuurorganisatie is aangegaan met zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Doel is te komen tot een aandeel van 20 procent natuur op de bedrijven van een groep melkveehouders die nu al vooroplopen in duurzaamheid.

Lees verder na de advertentie

“Iedereen is ervan doordrongen dat de landbouw verder moet verduurzamen”, zegt woordvoerster Shanti Haas van Natuurmonumenten.

Samenwerken met een boswachter zou een boer daarenboven kunnen doen “omdat hij erin gelooft” of “met het oog op de volgende generatie”

Woordvoerder Sjoerd van Sprang van FrieslandCampina laat weten dat de samenwerking met Natuurmonumenten geen extra inkomsten oplevert voor de boer. Wel is het ‘natuuradvies’ in eerste instantie bedoeld voor melkveehouders die voldoen aan de criteria van het keurmerk Planet Proof.

FrieslandCampina is de enige zuivelfabrikant die dit keurmerk voor duurzaam geproduceerd voedsel hanteert. Het keurmerk vraagt om lagere emissies van broeikasgassen en om hogere scores op het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit. Boeren die daaraan voldoen (enkele honderden van de ruim 12 duizend Campina-leden) krijgen een hogere vergoeding voor hun melk. Samenwerken met een boswachter zou een boer daarenboven kunnen doen “omdat hij erin gelooft” of “met het oog op de volgende generatie”, volgens Van Sprang.

De verhouding tussen boeren en natuurorganisaties is van oudsher gespannen. Ook nu zijn er coöperatieleden die er moeite mee hebben dat FrieslandCampina en Natuurmonumenten elkaar de hand reiken. Van Sprang: “Maar als zuivelbedrijf willen we voorop lopen in duurzaamheid. Dan is dit een logische stap.”

Boswachters van Natuurmonumenten zijn beschikbaar om boeren te helpen om meer natuur te creëren op hun land. Dat is onderdeel van een samenwerking die de natuurorganisatie is aangegaan met zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Doel is te komen tot een aandeel van 20 procent natuur op de bedrijven van een groep melkveehouders die nu al voorop lopen in duurzaamheid.

“Iedereen is ervan doordrongen dat de landbouw verder moet verduurzamen”, zegt woordvoerster Shanti Haas van Natuurmonumenten. “Dat blijkt wel uit de landbouwvisie van minister Schouten en uit het Deltaplan Biodiversiteit. En ook consumenten vinden het belangrijk. Onze samenwerking past daarbij.”

Woordvoerder Sjoerd van Sprang van FrieslandCampina laat weten dat de samenwerking met Natuurmonumenten geen extra inkomsten oplevert voor de boer. “Het is niet zo dat we meer voor de melk gaan betalen als een boer een boswachter op zijn erf uitnodigt.” Wel is het ‘natuuradvies’ in eerste instantie bedoeld voor melkveehouders die voldoen aan de criteria van het keurmerk Planet Proof.

FrieslandCampina is de enige zuivelfabrikant die dit keurmerk voor duurzaam geproduceerd voedsel hanteert. Het keurmerk vraagt om lagere emissies van broeikasgassen en om hogere scores op het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit. Boeren die daaraan voldoen (enkele honderden van de ruim 12 duizend Campina-leden) krijgen een hogere vergoeding voor hun melk. Samenwerken met een boswachter zou een boer daarenboven kunnen doen “omdat hij erin gelooft” of “met het oog op de volgende generatie”, volgens Van Sprang.

De verhouding tussen boeren en natuurorganisaties is van oudsher gespannen. Ook nu zijn er coöperatieleden die er moeite mee hebben dat FrieslandCampina en Natuurmonumenten elkaar de hand reiken. “Wij begrijpen dat”, zegt Van Sprang. “Maar als zuivelbedrijf willen we voorop lopen in duurzaamheid. Dan is deze samenwerking een logische stap.”

Lagere winst voor FrieslandCampina Zuivelbedrijf FrieslandCampina heeft het afgelopen jaar afgesloten met een lagere winst. Het concern was 100 miljoen euro extra kwijt om aangesloten boeren, die het een gegarandeerde minimumprijs biedt, te compenseren voor de lage melkprijs. Ook trok het bedrijf de portemonnee voor innovatie, marketing, verkoop en distributie in Azië. Vooral in Hongkong en China is sprake van stevige concurrentie op het gebied van kindervoeding. FrieslandCampina boekte vorig jaar een winst van 203 miljoen euro, tegen 227 miljoen euro in 2017. De omzet van het zuivelconcern daalde met 500 miljoen euro tot 11,6 miljard euro.

Geen vanille in vanillevla FrieslandCampina gaat de receptuur en de verpakking van zijn Optimel Vanillevla aanpassen, na een klacht over het ontbreken van vanille in het toetje. Dat heeft een woordvoerder van het zuivelconcern laten weten. De Reclame Code Commissie oordeelde eerder deze maand dat de verpakking misleidend is en in strijd met de wet. Wat FrieslandCampina gaat aanpassen wil de zegsman uit “concurrentieoverwegingen” niet zeggen. De commissie stelde vast dat de vanillevla geen vanille bevat, terwijl vanwege de naam en andere uitingen op de verpakking de consument dit wel zou mogen verwachten.

Lees ook:

Albert Heijn past tekst op verpakking aan na Liegebeest-nominatie. Grazende koeien op een pak vla, varkens in de wei op de verpakking van plakken ham. De drang om duurzaam en diervriendelijk over te komen, is voor bedrijven soms zo groot, dat ze er te ver voor gaan. Maar hoe plantaardig is de plantaardige koffiemelk van Campina?