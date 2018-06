De biologische boer wil af van dure fosfaatrechten

Biologische melkveehouders rijden vandaag in een stoet van tractoren naar Den Haag. Daar gaan ze minister Schouten van landbouw vragen om vrijgesteld te worden van fosfaatrechten. De bioboeren vinden het oneerlijk dat zij een milieuheffing moeten betalen op mest, terwijl de intensieve veehouderij de vervuiler is, zo stellen ze. "Wij hebben de minister en haar voorgangers al eerder om een vrijstelling gevraagd en krijgen daar maar geen reactie op", zegt Diana Saaman namens de protesterende biologische boeren. "Dus zoeken we haar zelf maar op. We gaan in een rouwstoet en trekken skeletpakken aan."

De fosfaatrechten zijn in het leven geroepen omdat de Nederlandse veehouderij meer fosfaat produceert dan volgens Europese afspraken is toegestaan. Fosfaat komt uit dierlijke mest en is schadelijk voor het milieu. Vooral de melkveehouderij, die sterk groeide sinds boeren zelf mogen weten hoeveel melk ze produceren, stoot veel fosfaat uit. Agrariërs kregen aanvankelijk fosfaatrechten toebedeeld op basis van het aantal koeien die ze op een bepaalde peildatum (juli 2015) hielden. Sinds begin dit jaar moeten Nederlandse boeren die hun veestapel willen uitbreiden betalen voor fosfaatrechten, die worden uitgedrukt in kilo's en worden afgerekend per dier.

Saaman: "Een koe poept 40 kilo fosfaat uit in een jaar, wat neerkomt op 8000 euro fosfaatrechten per koe per jaar. Dat is voor een biologische boer eigenlijk niet op te brengen." De bioboeren vinden het vooral oneerlijk dat zij moeten opdraaien voor de vervuiling die volgens hen door anderen wordt aangericht.

De protesterende bioboeren voelen zich in hun wens om vrijstelling gesteund door Brussel, nadat de Eurocommissie Milieu ze per brief liet weten het 'te rechtvaardigen' te vinden om de biologische sector vrij te stellen. "De wet biedt alle ruimte voor een vrijstelling. Het is ook goed uitvoerbaar want alle 450 biologische melkveehouders zijn traceerbaar."

Geen onderscheid

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, belangenvereniging voor boeren, ziet niets in een uitzonderingspositie voor biologische melkveehouders: "De fosfaatwetgeving is generieke wetgeving en geldt voor alle melkveehouders. Biologisch of gangbaar. De wet maakt daarom geen onderscheid en daar staan wij achter", aldus Wil Meulenbroeks van LTO Nederland. "De biologische melkveehouders beweren dat het de doodsteek is voor de sector. Dat is overdreven. Daar geloof ik niet in."

In een brief aan de Kamer erkende minister Schouten in mei van dit jaar dat het fosfaatrechtenstelsel 'ingrijpende en pijnlijke gevolgen kan hebben voor individuele ondernemers en hun gezinnen'. Maar ze stelde vanwege 'het algemeen belang en de gevolgen voor de sector als geheel' geen uitzondering te willen maken.