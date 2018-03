De bijen komen uit de kast

Er zongen spreeuwen, er zong een groenling, er zong een merel. Elke lente vind ik het spannend of de spreeuwen weer onder mijn dak komen broeden. Nu is het ook spannend of de merels van hun virale klap herstellen. Een vogelziekte hield huis. Dat er weer een groenling zingt, stemt me hoopvol. Groenlingen waren eveneens gedecimeerd door een vogelziekte: het geel. Ook een zanglijster meldde zich; hopelijk wordt deze niet door een kat gepakt zoals vorig jaar gebeurde.

Er komt weer nachtvorst aan, maar de lente is begonnen

Zoon en ik keken naar dansmuggen boven het grasveldje. Die stuiterden door de lucht in de hoop dat ze met hun dansje indruk maakten op soortgenoten. Grasveld is trouwens een overstatement voor mijn bloemrijke mosveldje. Dat bloemrijke beperkt zich vooralsnog tot een enkele vroegeling, sneeuwklokjes en krokussen. Laag tegenlicht over het mos en door die bloemen is zo mooi!