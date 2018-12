De berkenzwam groeit als een uitschuiftafeltje uit de bast

Een grote berkenzwam ziet eruit als een kleine divan waarop kabouters zouden kunnen plaatsnemen. Berken zijn sociale bomen die graag samenwerken met andere bomen en schimmels. Dat samenwerken en uitwisselen van voedingsstoffen doen ze via een uitgebreid netwerk van ragfijne haarwortels en schimmeldraden.

Raakt een berk gewond, bijvoorbeeld omdat een tak afbreekt, of verzwakt hij na maanden in de doordrenkte bodem van een moerasbos, dan kan een berkenzwam zijn kans grijpen. Er hoeft maar een spore op de gewonde berk te dwarrelen, of de berkenzwam groeit de stam in als zwamvlok en komt er vervolgens weer uit als paddestoel.

Door hun gastbomen te doden graven berkenzwammen hun eigen graf

De berk is dan ten dode opgeschreven, en daarmee sterven ook de van de berk afhankelijke paddenstoelen, waaronder de bijzondere die het hart van paddenstoelenkenners sneller doen kloppen. Dat is ook jammer, maar doet niets af aan de sprookjesachtige schoonheid van een berkenzwam.