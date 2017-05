De antidrone-arend als de lange vleugel van de wet

Bij het ontzet van Leiden in de Tachtigjarige Oorlog en bij de slag om Verdun in de Eerste Wereldoorlog was een cruciale rol weggelegd voor de postduif. Napoleon trok met tienduizenden paarden naar het verre en barre Rusland (en kwam bijna blootsvoets weer terug) en de marine schijnt gebruik te kunnen maken van dolfijnen om explosieven aan vijandelijke schepen te bevestigen.

Lees verder na de advertentie

Om de mening van deze dieren wordt natuurlijk niet gevraagd, maar dat geldt eigenlijk ook voor het humane kanonnenvoer. Aan de lijst van strategisch inzetbare dieren is nu door onze eigen overheid een nieuwe soort toegevoegd: de arend.

Deze week werd hetzelfde dier ingezet bij de beveiliging van de Navo-top in Brussel

De primeur vond plaats in Rotterdam, tijdens een manifestatie die in potentie een ouderwetse veldslag had kunnen worden, maar gelukkig een feest bleek: de huldiging van Feyenoord. Deze week werd hetzelfde dier ingezet bij de beveiliging van de Navo-top in Brussel. Er is sinds Hannibal wel wat veranderd, want de strijd is nu niet meer tegen Romeinen, spanjolen, Russen of Duitsers, maar tegen drones.

Tekst loopt door onder afbeelding.

© Hollandse Hoogte / Eric Brinkhorst

Zoemende vliegtuigjes Sinds iedere speelgoedwinkel drones verkoopt en je er zonder veel moeite een cameraatje aan kunt bevestigen, worden deze zoemende vliegtuigjes door menigeen gebruikt voor doeleinden die niet altijd stroken met het betamelijke, gewenste of veilige. Er vliegen zelfs drone'tjes bij start- en landingsbanen, wat natuurlijk levensgevaarlijk is. En zie zo'n ding dan maar eens uit de lucht te krijgen. Enter de arend. Iemand moet bedacht hebben dat wanneer een roofvogel een andere vogel in volle vlucht uit de lucht kan plukken, een roofvogel dat ook met een drone zou moeten kunnen. Je moet dan wel een forse roofvogel hebben; een slechtvalk of een sperwer zal tegen een beetje drone niet opgewassen zijn. En zo ontstond de antidrone-arend. Een filmpje op YouTube waarin je ziet hoe een arend een vliegende drone uit het zwerk grist, is bijna twee miljoen keer bekeken. Tijdens de huldiging op de Coolsingel had de Rotterdamse politie naar verluidt de wereldprimeur met de inzet van de vliegende dronevanger. De Rotterdamse politie-arend is nog onvolwassen en daardoor niet van zo'n mooie witte kop voorzien De roofvogel die hiervoor wordt benut, is de Amerikaanse zeearend, Haliaeetus leucocephalus, the bald eagle, de nationale vogel van de Verenigde Staten. De volwassen exemplaren zijn onmiskenbaar met hun bruine lijf en witte kop. Je komt ze dikwijls tegen op Amerikaanse overheidspublicaties, want daar zijn ze trotser op hun Vogel des Vaderlands dan wij hier op de onze, de grutto. De dieren kunnen een indrukwekkende spanwijdte van 230 centimeter bereiken. De Rotterdamse politie-arend is nog onvolwassen en daardoor niet van zo'n mooie witte kop voorzien. Ze blijven de eerste paar jaar een beetje vlekkerig bruin. De inzet van de antidrone-arend lijkt zo succesvol dat de politie intussen een aantal halfwas kuikens heeft besteld. Die kunnen dan getraind worden in het onderscheppen van drones. Zo is de lange arm der wet nu dus geëvolueerd tot een lange vleugel.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.