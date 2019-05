De Amsterdamse Dappermarkt baalt van de milieudoelen: ‘Een elektrische auto, wie kan dat nou betalen?’

Hij tikt de as van zijn sigaar in zijn lege bierflesje. Amsterdammer Dirk Sigaar (70) kan er goed boos om worden, om ‘die ideeën van Halsema’. Op het terras van café De Nieuwe Stek wordt er druk over gediscussieerd. “Als het aan GroenLinks ligt is deze stad straks alleen voor de rijken”, zegt hij. Sigaar moest een jaar geleden zijn auto verkopen. “Het werd te duur. En het wordt alleen maar ­gekker.”

Tineke Liesveld (40), eigenaar van De Nieuwe Stek aan de Amsterdamse Dappermarkt, knikt. “Ja, luister, ­prima dat je aan het milieu denkt, vind ik ook belangrijk. Maar dit is echt te gek. Ze hebben hier nog geen drie weken geleden het parkeergeld verhoogd naar zes euro per uur. We zien nu al dat veel minder mensen naar de markt komen. En dan moet ik ook nog eens een elektrische auto kopen, terwijl die auto’s nog helemaal niet zo goed zijn. En trouwens: gaan ze dan alle huidige auto’s afvoeren en nieuwe maken? Is dat dan goed voor het milieu?”, zucht ze. Sigaar: “Ja, en wat mag het kosten? Toch zo’n vijftig ruggen denk ik, en dan staan er straks allemaal oplaadpalen door de stad. En die voertuigen zijn gevaarlijk, want je hoort ze niet hè. Dat gaat nu al fout met die elektrische scooters.”

Waterstof

Aan de andere kant van de stad, in Noord, heeft Kia-dealer Jasper Poel (28) nog weinig last van de nieuwe plannen. “Diesels heb ik niet eens meer in mijn assortiment”, zegt Poel. “En de helft van de auto’s die we verkopen is al elektrisch. Ik vraag me alleen af of dat nou de toekomst is. Ik denk dat er een grote kans is dat we straks op waterstof moeten rijden.”

Bovendien, zegt Poel: “Elektrische auto’s mogen ook geen andere voertuigen trekken. Dus mensen met paarden of een boot hebben er niets aan. En het verminderen van fijnstof is natuurlijk goed, maar het maken van die elektrische krengen is waarschijnlijk nog meer vervuilend dan een dieselauto.”