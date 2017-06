Datacentra doen hun best om energiezuinig te zijn

Pottenkijkers niet gewenst. Dat is de uitstraling van de massieve gebouwen zonder ramen. Gebeurt daar iets dat het daglicht niet kan verdragen? Nieuwsgierigen konden het deze week zelf zien tijdens een open dag van datacentra in Nederland.

Wat zij zagen waren computers, of servers zoals ze in datacentrum Atom86 in Schiphol-Rijk zeggen. De locatie is van het Nederlandse ICT-bedrijf Schuberg Philis. De computers liggen er in rekken, stelling na stelling, als in een bibliotheek met boeken vol knipperende lichtjes.

Datacentra zijn niet gebouwd voor mensen, maar voor computers, die hebben geen daglicht nodig datamanager Arjan Westerhof

Er verrijzen steeds meer van dit soort geblindeerde bibliotheken. Brancheorganisatie DDA voorspelde deze week een verdubbeling in de regio Amsterdam. Dat is nog maar het begin. Er is al veel geschreven over de opkomst van de robot. Ook die verzamelen enorme hoeveelheden data. Al die gegevens moeten ergens heen.

Datacentrum Atom86 is van het Nederlandse ICT-bedrijf Schuberg Philis. © Patrick Post

De opslag van bergen data zal tot een gigantische verhoging van het energieverbruik leiden. Vorig jaar was het verbruik van alle centra in Nederland al 1200 megawatt (MW), genoeg om ruim een miljoen huishoudens van energie te voorzien. Datacentra zijn zich bewust van hun gulzigheid. Daarom draaien bijna alle grote centra op groene energie. Ook die van Schuberg Philis dat investeert in opwekking van groene energie en zijn uiterste best doet energiezuinig te werken.

Hoe, dat is allemaal te zien achter de geblindeerde oranje muur. Want aan de buitenkant mag Atom86 er ongewoon uitzien voor een datacentrum, met zijn ramen en ronde vormen, binnen verloochent het bedrijf de typerende architectuur van datacentra niet. "In dit pand zat eerst een logistiek bedrijf", verklaart salesmanager Robert Heuvel van Atom86, "maar we hebben het van binnen compleet verbouwd". Datacentra zijn niet gebouwd voor mensen, maar voor computers, zegt datamanager bij Atom86 Arjan Westerhoff. Die hebben geen daglicht nodig.

Afwezigheid van ramen zorgt ook voor de nodige verkoeling van de serverruimtes. De computers geven warmte af, maar bij een te hoge temperatuur functioneren zij niet meer. Daarom gebruiken datacentra enorme hoeveelheden water om de gebouwen te verkoelen. Schuberg Philis heeft pas een nieuw systeem laten installeren dat een waterbesparing oplevert van 90 procent. De energierekening voor het koelingssysteem daalde eveneens: met 86 procent.

Een virtueel proces In de gekoelde ruimtes staan servers van Rabobank, Loodswezen, MoneYou, Eneco en andere klanten van Schuberg Philis. Als een bezoeker nu eens zo'n computer uit het rek zou trekken en op de grond zou smijten? "Dan gebeurt er niets", zegt Heuvel. "Hooguit een klein hikje. Vroeger hadden bedrijven een eigen server waarop alle gegevens stonden. Dat heb je nog wel, maar steeds minder." Hij wijst op een kast vol apparatuur. "Hier draait onze cloud met verschillende klanten. Als je de stekkers uit een van de servers trekt, nemen andere servers het over. Het is een virtueel proces geworden." En als er brand uitbreekt? "Dan komt er geen water uit sprinklers, daar kunnen computers niet tegen De ruimte vult zich met argonite." Als mensen het zuurstofarme gas inademen, vallen ze flauw. "Maar de computers blijven heel."

