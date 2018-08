Dat is nog eens een bestemming voor overbodige boeken

Het zag er prachtig uit, als er bijen met woningnood waren, zouden ze er vast wel intrekken. In een omgeving zonder bloemen is woningnood niet de beperkende factor. Misschien was het hotel ook niet diep genoeg. De stengels en boorgaten die bijen behagen, moeten minstens een decimeter diep zijn.

Lees verder na de advertentie

Insectenhotels zijn in. Dat is mooi, want wilde bijen en veel andere insecten zijn op hun retour. In ons steriele land kunnen ze niet leven. Van de insecten hebben vooral holbewoners er iets aan, daar waar weinig woonruimte is, maar voldoende voedsel.

Langs de ringweg van Groningen staan insectenhotels. Er staan panelen bij met opgewekte mededelingen over bloemen en bijen. Het zijn goedbedoelde voorzieningen en ik vind ze aandoenlijk. Als er in de berm al genoeg stuifmeel en nectar te vinden zou zijn, vliegen de insecten zich wel te pletter tegen het snelverkeer. Beter zou zo'n hotel aan de rand van een wilde bloemenwei staan, maar ja, dan zien de voortrazende Stadjers, zoals Groningers heten, de opgewekte borden niet.

Schrijver Hermann Hesse had met overbodige boeken zijn tuinpad verhard, maar een insectenhotel vind ik een sympathiekere bestemming