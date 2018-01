Dapper wijst het Robertskruid ons alvast op de komende lente

Blij verrast ben ik met de kleine, felroze bloem. Hij staat in een beschut hoekje tussen twee muren; dat zal wel meespelen. Maar toch, daar staan ook speenkruid en bosanemoon en die houden zich nog verre van bloeien. In mijn tuin dan, in het zuiden des lands bloeit al speenkruid. Maar Robertskruid hoort pas in de lente te bloeien.

De stengels van Robertskruid zijn vaak rood en misschien heeft de plant daar zijn jongensnaam aan te danken. Niet omdat jongens blozen, maar omdat Robert zou zijn afgeleid van rubea, ruber, rubra of robijn, van rood dus. Waarom de plant dan niet robijnkruid heet maar Robertskruid? Die tussen-s zou evenals de hoofdletter kunnen duiden op een eigennaam en ik ben niet de eerste die dat oppert.

De plant zou genoemd kunnen zijn naar de eerste aartsbisschop van Salzburg, die rond 700 leefde en Rupert heette, die als kwakzalver bijbeunde en dit kruid aanprees tegen infecties. Waarom we het dan geen Rupertskruid noemen? Omdat Rupert Duits is en Robert Nederlands? Hoewel de Duitsers de plant ook Storchenschnabelkraut noemen, oftewel ooievaarssnavelkruid.

Robertskruid is een van de ooievaarsbekken, genoemd naar hun lange, puntige zaaddozen. Ooit vonden mensen die punten meer op kraanvogelsnavels lijken of wellicht woonden de naamgevers in een streek met kraanvogels, maar zonder ooievaars. Misschien haalde men ooievaars en kraanvogels ook wel door elkaar - geluksvogels onder elkaar, tenslotte. Hoe dan ook, de plantenfamilie van ooievaarsbekken heet in wetenschapslatijn Geranium en géranos is Grieks voor kraanvogel.

Hopelijk brengt het vroeg bloeiende Robertskruid geluk, zoals kraanvogels ook geluk brengen. Op het prille geluk dat ooievaars brengen, zit ik minder te wachten.

Iedere dag verwondert Koos Dijksterhuis zich over iets dat groeit of bloeit. Lees hier meer afleveringen van zijn natuurdagboek.