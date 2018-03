Dansende koeien vandaag? Helaas, uitgesteld

Het levert ieder jaar weer komische beelden van groepen ongeleide projectielen die springend en dartelend hun eerste vleugjes zon opnemen en de wei inrennen. Een vrolijkheid waarin we onszelf kunnen herkennen. Ook mensen verlangen naar de warmte van de lentezon. Je zou voor minder gek doen als je na een half jaar een beklemmende stal ontvlucht.

Maar wat als het kwik met het vriespunt flirt?

"Begin van de lente? Ja, meteorologisch misschien..." zegt de Friese boer Jannes Stelling, met ruim twintig jaar ervaring in het weiden van koeien. "Mijn vee blijft de eerste weken nog binnen hoor". Zuivelbedrijf Campina, waar ruim dertienduizend melkveehouders bij zijn aangesloten, is het met hem eens. De bijtende kou was gisteren voor de coöperatie het sein om de jaarlijkse weidedag uit te stellen.

Normaal bereidt de boer uit Haule (Ooststellingwerf) zich voor door de afrastering te controleren en de drinkbakken schoon te maken. En hij kijkt of er genoeg gras staat natuurlijk. Maar dat is nog niet het geval. "Mijn koeien gaan naar buiten om te grazen. Niet om wat rond te lopen." Dat het nu wordt uitgesteld is voor het eerst in jaren. "De koeien hebben er nu niets te halen. Zij zouden ook denken: Wat moeten we hier eigenlijk?"

Op het unieke tafereel van dartelende koeien is het dus nog even wachten. Het weer laat de koeien in de steek.