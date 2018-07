Dankzij gras en bloemetjes gooien mensen hun rotzooi wél in de container

De gemeente legde afgelopen voorjaar kunstgras en plastic bloemen aan rond de ondergrondse containers in de Tarwewijk. Ook kwam er op de stoep bij sommige containers een instructietekst hoe bewoners gratis hun grofvuil kunnen laten ophalen. Echte bloemen waren geen optie, zegt een woordvoerder. “De plastic bloemen zijn onderhoudsvrij en hufterproof. Bovendien zijn ze lichter. Dat is belangrijk omdat de containers worden opgetild bij het legen.”

De Tarwewijk is zo’n wijk in Rotterdam waar afval, van vuilniszakken tot matrassen, vaak rücksichtslos naast de containers werd geplempt. Maar wat bleek? Na de eerste maand van de proef nam de hoeveelheid afval rond de vuilcontainers met 75 procent af, na drie maanden zelfs met 85 procent.

De gemeente is in zijn nopjes met het resultaat, en laat de bloemen voorlopig liggen. Op die manier moet blijken of de mensen over een half jaar nog steeds alles netjes in de container gooien, of dat ze weer vervallen in hun slechte gedrag. Rotterdam wil ook in andere wijken de vuilcontainers opfleuren. Andere gemeenten hebben ook interesse getoond in het initiatief.

Rotterdam wil vaker gebruik maken van ‘nudging’: het sturen van onbewust gedrag door kleine aanpassingen te doen in het straatbeeld of door spelelementen toe te voegen. Zo is al gebleken dat mensen eerder geneigd zijn hun afval weg te gooien in een groene dan in een grijze prullenbak. Ook staat er naast bioscoop Pathé bij De Kuip een wereldbol waar mensen hun kauwgom op kunnen plakken. En in de wijk Nesselande zijn parkeervakken rond de fietsenrekken geschilderd, waarbinnen mensen hun fiets kunnen parkeren.