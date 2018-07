Dambordjes zie je vooral in het zuiden

Daar worden 's zomers weleens verdwaalde dambordjes gezien. Die vlinders hebben zich er soms ook tijdelijk gevestigd, evenals op de Veluwe, in Twente, in de Achterhoek en zelfs een keer in Groningen.

Meer kans op dambordjes bieden Zuid-Frankrijk, Italië en de Balkan. Op het Iberisch Schiereiland woont een verwante vlinder: het Spaans dambordje. Gescheiden door de Pyreneeën heeft die zich tot aparte soort ontwikkeld. Op de Balkan komt naast het dambordje ook het oostelijke dambordje voor.

Ze fladderen om ons heen en in de warmte kost dat die druktemakers vast veel energie

Op wandelvakantie in Noordwest-Kroatië zien we veel dambordjes. Ze fladderen om ons heen en in de warmte kost dat die druktemakers vast veel energie. Ze strijken dan ook voortdurend neer op bloemen om bij te tanken. Lila en paarse bloemen hebben hun voorkeur. We zien ze meestal op beemdkroon en verwanten, maar ook op knoopkruid en distels. Een enkele keer zien we een avontuurlijk dambordje dat zich aan een gele composiet waagt.