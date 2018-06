Daar is ie dan: dé veelbesproken Klimaatwet

“Korter douchen is niet de oplossing, Jesse Klaver!” Met die uitspraak maakte SP-leider Lilian Marijnissen afgelopen weekend duidelijk dat haar partij zich op klimaatgebied wil onderscheiden van de andere linkse partijen. Nu de Klimaatwet - die GroenLinks, SP en PvdA steunen - het licht ziet, willen de socialisten hun ‘eigen geluid’ in het duurzaamheidsdebat laten horen.

Die aanpak past bij de vrijblijvende manier waarop de linkse partijen, alle drie onderdeel van de oppositie, sinds de verkiezingen van vorig jaar samenwerken. Ze trekken met elkaar op als ze daar alle drie meerwaarde in zien, bijvoorbeeld bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt, het verhogen van de btw en het afschaffen van de dividendbelasting.

In beginsel gebeurt dit ook rond het klimaat. De nieuwe wet is drie jaar geleden bedacht door PvdA en GroenLinks. De SP sloot zich al snel aan. De huidige coalitie omarmde het initiatief en vertimmerde het, samen met de linkse oppositie, tot het raamwerk voor het Klimaatakkoord waarover de polder zich momenteel buigt. De wet legt allerlei klimaatdoelen vast, het akkoord moet de praktische plannen erbij leveren.

Voor de SP is dit een unieke gebeurtenis. Nooit eerder schaarde de partij zich achter een zo breed gedragen akkoord, waar ook het kabinet zijn zegen aan geeft. Duidelijk is wel dat de SP sinds een paar weken alle registers opentrekt om een socialistische saus over de huidige klimaatplannen te gieten. Strekking: een beter milieu begint niet bij de gewone man die al moeite heeft om z’n energierekening te betalen, laat staan het geld heeft om zonnepanelen op z’n dak te leggen. Een beter milieu begint wel bij grote internationale bedrijven als Shell, die het milieu veel zwaarder belasten.

In een Kamerdebat vorige maand over de kosten van het klimaatbeleid hamerden zowat alle partijen erop dat de burger niet de pinautomaat voor klimaatplannen mag worden. Ook Liesbeth van Tongeren, toen nog GroenLinks-Kamerlid, pleitte voor een 'acceptabele verdeling van de lasten, omdat we het anders niet voor mekaar gaan krijgen'. Zo is klimaat voor partijen een thema voor samenwerking maar zeker ook rivaliteit.

Met haar focus op een eerlijke verdeling van de kosten voor een duurzamere wereld, zit de SP bovenop de discussie die de komende maanden in alle hevigheid zal losbarsten. Op dit moment onderhandelen overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties over het Klimaatakkoord. Als over twee weken daar de eerste resultaten van bekend worden, zal ook iets duidelijker worden hoe hoog de rekening van de energietransitie wordt. En wie deze moet betalen.

De Klimaatwet

* Onder het wetsvoorstel staan de handtekeningen van VVD, CDA, D66, CU, GroenLinks, SP en PvdA. Steun in de Tweede Kamer is dus verzekerd. Ook het kabinet schaart zich achter deze Klimaatwet.

* Het hoofddoel is het verminderen van de broeikasuitstoot met 95 procent in 2050 ten opzichte van 1990. Deze afspraak wordt wettelijk vastgelegd. Daarnaast is er een tussendoel; het streven om in 2030 49 procent reductie te halen.

* Er komt, naast Prinsjesdag, een jaarlijkse Klimaatdag. Elke vierde donderdag van oktober wordt bekeken of Nederland nog op koers ligt om de doelen te halen. Zo niet, dan komen er aanvullende afspraken. Deze staan in de Klimaatnota van het kabinet.

* De wet bepaalt ook dat het kabinet elke vijf jaar een Klimaatplan uitbrengt. Daarin staat beschreven hoe de energietransitie zich de komende jaren ontwikkelt en welke invloed dat heeft op de economie en de werkgelegenheid.

* Opvallend is dat in de Klimaatwet staat dat in 2050 er een ‘100 procent CO2-neutrale elektriciteitsproductie’ is. Het oorspronkelijke voorstel ging uit van 100 procent hernieuwbare energie, maar dat is volgens de partijen te ingrijpend en daarom ‘op dit moment niet verantwoord’. Deze wijziging betekent dat de partijen de optie openlaten dat in 2050 nog steeds CO2 wordt uitgestoten, dat bijvoorbeeld ondergronds wordt opgeslagen.

* Enkele andere landen, zoals Mexico, Denemarken en Finland, kennen al zo’n wet. Volgens GroenLinks-leider Klaver is de Nederlandse variant ‘de meest ambitieuze Klimaatwet van de wereld’. “Dat we de doelen van Parijs gaan halen, is met deze wet geregeld.” D66-Kamerlid Jetten: “Deze historische Klimaatwet gaat verder dan het regeerakkoord. We zijn ontzettend trots.”