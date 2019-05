D66 wil drijvende zonnepanelen op het IJsselmeer

Duizenden grote zonnepanelen die op drijvende eilanden langzaam over het water bewegen. Zo moet de groene revolutie op het IJsselmeer er uitzien. Volgens D66 kunnen straks een miljoen huishoudens profiteren van de stroom die worden opgewekt door zo'n 4000 hectare aan zonne-eilanden - zo'n 4% procent van het wateroppervlakte van het IJsselmeer.

Tweede Kamerlid Matthijs Sienot presenteert zijn voorstel vandaag. “Door de reflectie van de zon op het water hebben drijvende zonnepanelen een hoger effect dan zonnepanelen op het dak”, staat in zijn IJsselmeer-plan. Omdat deze zonnepanelen kunnen meedraaien met de zon, levert dat tot 30 procent meer groene stroom op dan ouderwetse dakpanelen.

Doemscenario’s

Nederlanders hoeven niet bang te zijn voor doemscenario’s waarin één gemeente of provincie straks zit opgescheept met veertig vierkante kilometer aan zonne-eilanden, belooft Sienot. De zonnepanelen zullen zoveel mogelijk verspreid worden over het meer. “Wij willen vanaf het begin zowel met provincies, natuurorganisaties als visserijpartijen goed overleggen waar we dit kunnen doen,” stelt het D66-Kamerlid.

Dergelijk overleg is in het verleden niet altijd vlekkeloos verlopen. Zo kon de regering vorig jaar op veel weerstand rekenen op Urk vanwege de plaatsing van 86 windmolens op zo’n anderhalve kilometer van de kust. “In het begin van die plannenmakerij had echt beter moeten worden overlegd”, erkent Sienot. “We hebben nu de kans om het meteen goed te doen op het IJsselmeer.”

Nederland staat er slecht voor wat betreft hernieuwbare energie. Uit CBS-onderzoek bleek gisteren opnieuw dat Nederland van alle EU-lidstaten het verst verwijderd is van de doelen voor duurzame energie. Vorig jaar kwam 6,6 procent van de Nederlandse energie uit duurzame bronnen. Volgend jaar moet dat volgens de EU-richtlijnen 14 procent zijn.

Sienot is niet verrast door de cijfers. “We bungelen al een aantal jaren onderaan,” zegt de D66’er. “Wij roepen al langer dat we een van de slechtste jongetjes van de klas zijn”. Het Kamerlid is daarom optimistisch over het draagvlak bij andere partijen. “Uiteindelijk heeft iedereen baat bij dit plan.”