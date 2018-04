Commissie-Van Geel: Halveer het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen

De commissie, onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel, schrijft dat de natuur tijd nodig heeft om te herstellen. Daarom moeten ruim 1150 herten en paarden zo snel mogelijk weg uit de Oostvaardersplassen. Dat kunnen er meer worden, wanneer dit voorjaar veel dieren worden geboren. Volgens de commissie is er voor de herten geen andere oplossing dan ze af te schieten. Het overschot aan paarden kan naar natuurgebieden elders in Europa.

De provincie Flevoland had gevraagd om het onderzoek. De provincie wil nieuw beleid voor het gebied, omdat er nu te veel grazers zijn en het gebied is te kaal gevreten is. Afgelopen zomer begon de commissie aan haar onderzoek, maar dat liep flinke vertraging op door het hevige maatschappelijke debat over de situatie in het natuurgebied.

Niet bijvoeren Het beleid in de Oostvaardersplassen is dat de konikpaarden, heckrunderen en edelherten zoveel mogelijk aan hun lot worden overgelaten. Ze worden ’s winters niet bijgevoerd en Staatsbosbeheer schiet de dieren die het niet lijken te halen af. Dit tot woede van dierenactivisten, die de beesten illegaal bijvoeren. Bij een demonstratie hebben zij boswachters bedreigd en zijn vijf mensen gearresteerd. Naar aanleiding van die onrust besloot Van Geel dat hij meer betrokkenen te consulteren. De populatie grote grazers in het gebied fluctueerde de afgelopen jaren stevig. Vorig jaar oktober liepen er ruim vijfduizend rond, waarvan ongeveer de helft de winter niet overleefde. Staatsbosbeheer weet dat aan de strenge winter.

