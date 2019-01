Code wit! Sporen in de sneeuw

Sneeuw lijkt ieder jaar meer ophef te veroorzaken. Er wordt geen noodtoestand uitgeroepen, al rukt er wel een leger van sneeuwschuivers en strooiwagens uit.

Lees verder na de advertentie

Nog voor het eerste vlokje is er sprake van code geel. Ik vind dat een minachtend oordeel over de verwachte vlokkendeken. Sneeuw is wit! Als de leraar Nederlands uitlegt wat een pleonasme is, ligt witte sneeuw voor de hand als voorbeeld. Maar er wordt geschermd met code geel, alsof het droogte of brandgevaar betreft. Weinig is zo mooi als maagdelijke sneeuw. De deken glinstert en knispert zacht, maar dempt verder alle geluiden. Een bedrijventerrein of megastal wordt er nog oogstrelend van.

Als de leraar Nederlands uitlegt wat een pleonasme is, ligt witte sneeuw voor de hand als voorbeeld

Ik trek hoge schoenen en jas aan en maak meteen na het krieken van de dag een rondje. De meeste katten houden niet van kou en nattigheid; er is vannacht nochtans intensief getrippeld. Geen tuin of hij is doorkruist met kattensporen. Kun je nagaan hoeveel er tijdens een droge zomernacht… zou ik daardoor gestaag minder vogels in mijn tuin zien?

Ha, een merelspoor, hippende voetstapjes, twee aan twee, onderling verbonden door het sleepspoor van de staart. En een muizenspoor – ook pootjes met een staartspoor, maar dan als een streep.