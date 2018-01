Coca Cola wil meer plastic recyclen

De doelstelling van Coca Cola haalt het streven van de Europese Commissie nog niet. Die stelde eerder deze week dat in 2030 al het plastic recyclebaar moet zijn.

Naast het recyclebare plastic wil Coca Cola ook voor elk flesje of blikje dat verkocht wordt een exemplaar inzamelen. In 2030 willen ze al hun producten inzamelen.

Coca Cola is niet de enige plastic flessen-producent die zich verantwoordelijk voelt voor het plastic afval dat de aarde bevuilt: eerder deze week beloofde watermerk Evian in 2025 alle flessen helemaal van recyclebaar materiaal te maken.

Hervulbare fles

Milieuorganisatie Greenpeace is niet gecharmeerd van het plan, dat minder ambitieus is dan dat van Coca Cola Europa. Dat wil in 2020 al voor de helft recyclebaar materiaal in de flessen hebben. Ook wordt er geëxperimenteerd met een hervulbare fles, zodat er helemaal geen wegwerpflessen meer nodig zijn. Daar zou volgens Greenpeace de focus op moeten liggen.

“In de plasticstrategie van Coca Cola ontbreekt het aan ambitie om minder plastic voor eenmalig gebruik te produceren”, licht Meike Rijksen van Greenpeace toe. “In 2030 is een fles dan wel voor de helft gemaakt van gerecycled materiaal, maar ze blijven nieuw plastic de wereld in helpen. Daar kunnen we gewoon niet tegenop recyclen.”

Maar hoe moet het dan wel? Rijksen noemt als voorbeeld fonteintjes om frisdrankflessen mee na te vullen, of een thuistap. Dat hoeft niet binnen een jaar geregeld te zijn, zegt Rijksen, "maar nu wordt daar niets over gezegd. Ze zouden daar meer onderzoek naar moeten doen."

