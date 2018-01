Coca Cola en tien andere grote bedrijven gaan over op recyclebaar plastic

Als je me dit een jaar geleden had verteld, had ik het niet geloofd Hester Klein Lankhorst, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

De multinationals, waaronder Coca Cola en Unilever, sloten het pact volgens de website van de NOS tijdens de bijeenkomst van het World Economic Forum afgelopen week in Davos. De elf zijn samen goed voor zes miljoen ton plastic afval per jaar. Directeur Hester Klein Lankhorst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken noemt de samenwerking van de elf een grote stap voorwaarts.Tegenover de NOS zegt zij: "Als je me dit een jaar geleden had verteld, had ik het niet geloofd." Stap een is het maken van nieuwe verpakkingen. "Stap twee", is volgens Klein Lankhorst "dat het gerecyclede plastic door de producenten ook gebruikt wordt in nieuwe producten".

Als het om Unilever gaat, is de afspraak niet nieuw. Vorig jaar januari al committeerde het concern zich aan de 100 procent recyclebare plastic verpakkingen. De winst is nu dat tien andere concerns volgen.