Coalitie worstelt zich naar nationaal klimaatakkoord

Vanavond schuiven ze weer bij elkaar aan. De veertien bewindslieden en Kamerleden die in Den Haag het ‘cockpitoverleg’ vormen. De premier, vicepremiers­­, vakministers- en staatssecretarissen en de fractievoorzitters en klimaatwoordvoerders van de coalitiepartijen steken de koppen bij elkaar voor een van de laatste overleg­ronden over het klimaatakkoord.

Ook het pakket dat er vrijdag moet liggen, zal eerst door de planbureaus worden doorgerekend. Volgens betrokkenen is het een stuk concreter dan de plannen van na de zomer, maar er zullen nog belangrijke knopen doorgehakt moeten worden. Over het betalen van elektrisch rijden bijvoorbeeld, ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2, de kosten van het grootschalig verduurzamen van woningen en over een CO2-heffing. Wat vaststaat: er zal geen nieuwe onderhandelingsronde van de klimaattafels komen, de gevoelige beslissingen die nog genomen moeten worden, zijn aan de coalitie.

Dat akkoord moest komen van vijf zogeheten klimaattafels onder leiding van oud-milieuminister Ed Nijpels. Voor Nijpels was het lastig om zonder ruggesteun van de politiek zelf met maatregelen te komen. Dat bleek in september, toen er al concrete, doorrekenbare plannen hadden moeten zijn. Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) konden toen slechts een ‘analyse’ maken van het werk van de tafels. De onderhandelaars in de polder hadden hun huiswerk niet af. Op Nijpels’ daaropvolgende klacht dat er meer politieke sturing moest komen, werd de cockpit in het leven geroepen.

Dat akkoord, dat moet zorgen voor bijna de helft minder broeikasgassen in 2030, moet er vrijdag liggen. En het zal er liggen ook, bezweren de coalitiepartijen. Nee, het zal geen definitief klimaatakkoord zijn. Wel komen in de Haagse wandelgangen termen voorbij als een ‘onderhandelaarsakkoord’, ‘een tussenstand’, of de ‘contouren van een klimaatakkoord’. Volgens de oorspronkelijke planning had er deze week al een definitief Nationaal Klimaatakkoord moeten liggen.

Wie Ed Nijpels om een reactie vroeg op de ogenschijnlijke onrust, kreeg steevast hetzelfde antwoord. “Zo lang er niemand van de tafels is weggelopen, is er altijd overeenstemming mogelijk.” Nijpels weet als ervaren onderhandelaar als geen ander dat lobbygroepen in het zicht van een deadline forse eisen gaan stellen.

Ook volgens de linkse oppositie is het beprijzen van CO2 hét wondermiddel om de energietransitie te halen en betaalbaar te houden. D66-fractievoorzitter Rob Jetten sloot zich vorige week hierbij aan. Diezelfde Jetten was een week eerder nog geïrriteerd over zijn CDA-collega Sybrand Buma. Buma had – opnieuw – gewaarschuwd voor een mogelijke volksopstand, als de rekening voor de klimaatplannen niet eerlijk wordt verdeeld. “Het heeft geen zin om alleen maar kritiek te leveren”, verzuchtte Jetten in deze krant. “Wij moeten als politiek zorgen dat de lasten eerlijk worden verdeeld.”

Het beeld dat de afgelopen weken oprees van de klimaattafels was dat van zeer stroeve onderhandelingen, met daarnaast een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die nog net niet rollend over straat ging. Vier milieuclubs aan de tafels dreigen het akkoord niet te ondertekenen, omdat zij vinden dat de vervuilende industrie de hand boven het hoofd wordt gehouden. Werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet weer niets in een CO2-heffing, waar de milieuorganisaties groot voorstander van zijn.

Toch trok Rutte zich de boodschap aan. Al wekenlang komt de ‘cockpit’ op donderdagavond bij elkaar op het ministerie van volksgezondheid, de thuisbasis van vicepremier Hugo de Jonge. Soms gaan de overleggen door tot diep in de nacht. En die gesprekken verlopen in goede harmonie, zo spreken betrokkenen berichten in de media over een ruzieachtige sfeer tegen. Ze prijzen de inzet van Rutte om het akkoord tot een succes te maken, zoals ook de voortrekkersrol opvalt van vicepremier De Jonge (CDA).

Liberalen

Hoewel het klimaat waarschijnlijk nooit een VVD-hobby zal worden, zitten er in de cockpit precies twee liberalen die zeer begaan zijn met de energietransitie. Waar sommige VVD’ers nog denken dat het zo’n vaart niet zal lopen met de klimaatverandering, laat minister Eric Wiebes van economische zaken geen moment na om de urgentie te benadrukken.

We moeten met maatregelen komen. De EU zal meer moeten doen voor het klimaat Premier Mark Rutte

En Rutte? Die liet zich vroeger vaak sceptisch uit over groene maatregelen, maar is, zoals hij zelf zegt ‘omgeturnd’. Bij D66 en ChristenUnie zagen ze met veel plezier hoe de premier optrad bij CNN tijdens de klimaattop in Katowice. Rutte sprak van ‘een enorme urgentie’: “We moeten met maatregelen komen. De EU zal meer moeten doen voor het klimaat.” Opnieuw pleitte Rutte in Polen voor een Europese kopgroep die de CO2-uitstoot met 55 procent terugbrengt in 2030, in plaats van het huidige Europese streven van 40 procent.

Bovendien heeft het kabinet geleerd van het Energieakkoord, dat in 2013 werd gesloten. Toen kwamen 47 overheden, milieuorganisaties en bedrijven tot een maatregelenpakket over duurzame energie. Er stonden afspraken in over het stoken van biomassa in kolencentrales en over grote windparken in zee en op het land. Het akkoord kwam tot stand onder leiding van toenmalig minister van economische zaken Henk Kamp, verder had de politiek geen bemoeienis.