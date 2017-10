CO2 voorgoed naar de zeebodem

Shell doet mee met een broeikasgas-opslagproject in Noorwegen. Samen met zijn Noorse branchegenoot Statoil en het Franse Total, en met financiële steun van de Noorse regering, werkt het Nederland-Britse gas- en olieconcern plannen uit om de CO 2 -uitstoot van drie Noorse fabrieken op te vangen en op te slaan in de Noordzeebodem.

Pijpleiding De drie fabrieken waar het om gaat staan in het oosten van Noorwegen. De kooldioxide (CO 2 ) die zij uitstoten, wordt opgevangen en samengeperst. Dat gas wordt vervolgens per schip vervoerd naar een terminal in het westen van het land. Daarna gaat het CO 2 , weer per schip, naar kleinere opslagtanks. Via een pijpleiding wordt het gas tenslotte in een onderzees reservoir gepompt. Dat reservoir ligt zo'n duizend tot tweeduizend meter onder de zeebodem. De initiatiefnemers denken dat meer Noorse fabrieken op termijn hun CO 2 op die manier kwijt kunnen en speculeren al over een toekomst waarbij CO 2 uit andere landen wordt verwerkt. Shell hamert al jaren op het belang van het opvangen en opslaan van broeikasgassen. Statoil trouwens ook. Zonder die opvang en opslag van CO 2 is het volgens Shell niet mogelijk om de doelen te halen die zijn neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. In dat akkoord zijn internationale afspraken gemaakt over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO 2 . Het Noorse project gaat 1,5 miljoen ton CO2 per jaar opslaan. Ter vergelijking: Nederland stootte in 2016 167 miljoen ton CO2 uit.

CCS Onomstreden is carbon capture and storing (CCS), zoals die opvang en opslag in jargon heet, niet. Het is duur - het Noorse project zal dat ook zijn - en de opslag geldt voor altijd, zodat er altijd een vorm van controle op het opgeslagen gas zal moeten zijn. Tegenstanders van de techniek vrezen dat de opslag van gas kan leiden tot aardbevingen en dat het CO 2 ooit kan ontsnappen. Bovendien kost de opvang en opslag veel energie. Volgens Shell gaat het om 'bewezen technologie' en is die technologie juist relatief goedkoop: goedkoper dan andere maatregelen om de uitstoot van CO 2 te beperken. De Noorse regering ziet er ook heil in. Dit jaar ondersteunt zij (onderzoeks)projecten met een bijdrage van 146 miljoen euro. Ook het project waar Shell aan deelneemt, wordt financieel gesteund. De Noorse regering beslist waarschijnlijk in 2019 of het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Tegen die tijd moet duidelijk zijn hoeveel het zal kosten.