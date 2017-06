CO2-uitstoot moet binnen drie jaar dalen, of klimaatdoelen raken uit zicht

De wereld heeft nog drie jaar de tijd. In 2020 moet de weg zijn ingeslagen naar een duurzame samenleving. Als de uitstoot van broeikasgassen dan nog altijd niet daalt, raakt het doel van het akkoord van Parijs uit zicht. Dan wordt het bijna onmogelijk de opwarming van de aarde te beperken tot ‘ruim beneden twee graden’.

Dat is althans de stelling van een groep auteurs die zich vandaag met deze oproep in het vakblad Nature richt op de wereldleiders die zich komende week verzamelen op de G20 in Hamburg. Klimaatverandering is op die top een belangrijk agendapunt. De auteurs worden aangevoerd door Christiana Figueres, die als hoofd van het VN-klimaatbureau aan de wieg stond van het akkoord van Parijs.

Geen nieuwe oproep Heel nieuw is deze oproep niet – al jaren hameren wetenschappers erop dat de wereld het gebruik van fossiele brandstoffen moet minderen. Ze verbinden er nu ook concrete doelen aan, op het gebied van de opwekking van elektriciteit of van het transport. Deze zes mijlpalen zoals ze het zelf noemen, geven aan wat iedereen te doen staat. Kort samengevat: op alle terreinen moeten er heel wat tandjes bij. Elke ton CO2 die nu de atmosfeer in gaat, zit ons nog zeker twee eeuwen dwars Detlef van Vuuren, Planbureau voor de Leefomgeving Centraal in het betoog van de wetenschappers staat het zogeheten koolstofbudget, de hoeveelheid broeikasgassen – voornamelijk CO2 – die de mensheid aan de atmosfeer mag toevoegen voordat de grens van 'Parijs' is bereikt. De wetenschappers gaan uit van 600 miljard ton. Dat is ruwweg het gewicht van anderhalve Mount Everest. Bij de huidige mondiale uitstoot van ruim 40 miljard ton per jaar is het budget in vijftien jaar (in 2032 dus) al helemaal opgebruikt. Maar als de daling in de uitstoot in 2020 is ingezet, rest nog tijd tot 2040 (zie grafiek).

Concrete doelen Het is heel goed dat ze concrete doelen verbinden aan het klimaatbeleid, zegt Detlef van Vuuren van het Planbureau voor de Leefomgeving. “In het verleden richtten we ons te vaak op 2050. Dan zou de wereld CO2-neutraal moeten zijn. Deze wetenschappers wijzen terecht op de kortere termijn: elke ton CO2 die nu de atmosfeer in gaat, zit ons nog zeker twee eeuwen dwars.” Over de vraag of die 600 miljard ton een goede maat is, kan hij boeken vol schrijven. “Verschillende studies spreken over 1000 miljard ton vanaf 2010. Dat geeft een gerede kans om beneden twee graden temperatuurstijging te blijven. Maar inmiddels hebben we daarvan al zeker 200 miljard ton verbruikt. Bovendien is niet helemaal duidelijk wat Parijs bedoelt met ‘ruim beneden twee graden’. Duidelijk is wel dat met de huidige uitstoot het budget voor anderhalve graad opwarming kort na 2020 al op is.”

