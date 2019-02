Cluey-app gaat helpen tegen wildstropers

Jan-Kees Schakel, als wetenschapper werkzaam bij de Nationale Politie en gespecialiseerd in technologie voor criminaliteitsbestrijding, las eind december in Trouw de noodkreet van de Nederlandse natuurbeschermer Assia Hiemstra, die met een groepje goedwillende rangers machteloos zijn tegen de stroperij in natuurgebieden. Over een tijdje is al het wild in Maninga uitgeroeid, waarschuwde Hiemstra. De gevestigde natuurbeschermingsorganisaties zijn niet actief in het land, waar het op dit moment ook nog onrustig is.

Lees verder na de advertentie

Verdachte geluiden Schakel las het artikel en nam contact op met Hiemstra. Hij heeft met zijn bedrijf Sensing Clues de app Cluey gemaakt die rangers in het veld helpt bij het registreren van verdachte situaties. Snelle registratie en snelle analyse stelt rangers in staat om veel vlugger en pro-actiever in te spelen op verdachte signalen. Vanaf 1 maart krijgen de rangers van Hiemstra de app gratis. Ze krijgen ook gevoelige geluidssensoren, die ze op verdachte plaatsen in het veld kunnen achterlaten. De sensoren geven een waarschuwing door bij verdachte geluiden van bijvoorbeeld motoren van jeeps, of geweerschoten. “We hebben er vier jaar aan gewerkt. Het systeem wordt al uitgetest in Kenia en Zuid-Afrika, we gaan het nu echt operationeel maken”, zegt Schakel. De informatie uit de app Cluey biedt mogelijkheden om risico-analyses te maken, zodat rangers bepaalde locaties al in de gaten kunnen houden, voordat stropers daar aan het werk gaan. “Zo hoeven ze niet langer achter de feiten aan te lopen.”

Lees ook:

Stropersbuit: vijftig olifanten, leeuwen en zebra’s per dag Natuurbeschermer Assia Hiemstra wil het van de daken schreeuwen: Mensen, doe iets! Bescherm het wild in de Afrikaanse natuur! Maar als zelfs het Wereld Natuur Fonds het in Zimbabwe laat afweten, kunnen de stropers hun gang gaan.