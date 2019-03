Club van rijke Nederlanders belooft niet meer te beleggen in olie, kolen of gas

22 vermogende Nederlanders beloven dat ze binnen vijf jaar hun beleggingen in fossiele energie zullen afstoten.

Lees verder na de advertentie

Geen cent meer naar olie, kolen en gas. Dat beloven 22 vermogende ­Nederlanders die het beste voor­hebben met de wereld en bereid zijn daarvoor financieel rendement in te leveren. In de komende drie tot vijf jaar lozen ze al hun privé-investeringen in fossiele energie lozen, zo beloven ze. In plaats van in olie beleggen ze hun geld in bijvoorbeeld schone energie of duurzame landbouw.

Gezamenlijk zouden de 22 rijken een financiële slagkracht hebben van 200 miljoen euro. Hoeveel van dat aanzienlijke bedrag nu in fossiele energie zit, is niet bekend.

Het is niet elitair bedoeld, maar het begint bij mensen die geld hebben. Zij hebben meer slagkracht. Naar een ­Rockefeller luistert men. Jan Willem Nieuwenhuys, directeur van Fair Capital Partners

De ‘Divest-Invest Pledge’ is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Daar houden onder meer de nazaten van oliemagnaat John D. Rockefeller zich bezig met het ontmoedigen van investeringen in fossiele energie.

Anoniem In Nederland komt het initiatief van Frank van Beuningen, afkomstig uit een rijke familie van ondernemers. Met ngo Both Ends wierf hij de afgelopen twee jaar vermogenden, die de gelofte met hem wilden afleggen. De meesten van de 22 rijken blijven anoniem. Bekend is dat behalve Van Beuningen ook Leonard van Oord een krabbel zette; de student is de vijfde generatie van baggeraarsfamilie Van Oord. Een derde handtekening komt van Jan Willem Nieuwenhuys, directeur van vermogensbeheerder Fair Capital Partners. Nieuwenhuys spreekt van een gebaar van vermogend Nederland richting de markt. “We gebruiken geld om actie te voeren.” Voor de financiën van Nieuwenhuys zelf heeft het zetten van zijn handtekening geen drastische gevolgen. Zijn privévermogen belegt hij sinds 1990 duurzaam, net als het geld dat hij beheert voor derden. “Voor veel van de andere onder­tekenaars is dit een grote eerste stap”, zegt hij. Stiekem hoopt Nieuwenhuys dat de nu gedane belofte leidt tot meer toezeggingen van duurzame beleggingen. “Er zijn heel veel slagen te maken in andere sectoren, zoals voeding. Niet door je als belegger terug te trekken, maar door je geld anders te investeren.” Duurzaam beleggen is niet nieuw, erkent hij. Waarom het toch van belang is dat 22 vermogenden een belofte afleggen over hun investeringsagenda? “Het is niet elitair bedoeld, maar het begint bij mensen die geld hebben. Zij hebben meer slagkracht. Naar een ­Rockefeller luistert men”, zegt Nieuwenhuys.

Waardedaling Op de lange termijn neemt de ­investeringswaarde van olie, kolen en gas onherroepelijk af, signaleert Nieuwenhuys. “Neem de auto: ­benzinegebruik gaat afnemen door auto’s op elektriciteit en waterstof. Met een investering in olie zit ik morgen nog wel goed, maar over vijf jaar wellicht niet meer.” Die daling krijgt door de belofte wellicht een zetje. “Als minder beleggers willen investeren in fossiele energie, daalt de vraag en daarmee de waarde”, zegt Nieuwenhuys. Zou hij kiezen voor een duurzame belegging boven een mooi rendement? “Als er geen rendement is, is de investering niet duurzaam. Een belegging met verlies is niet te handhaven. De vraag is wat voor rendement ik zoek. Ik ben dik tevreden als zes van de tien duurzame initiatieven mislukken. Als er maar twee heel goed gaan.”

Lees ook:

Investeren in duurzaam is geen risico, maar biedt garantie Ruim tien jaar geleden begon de financiële crisis. Hebben we er iets van geleerd? Helen Toxopeus en Friedemann Polzin over duurzaamheid.