Chip in boomstam moet illegale houtkap terugdringen

Elke gekapte boom wordt voorzien van een elektronisch etiket. Als boswachters deze scannen, kunnen zij precies zien waar de boom gekapt is en waar hij naartoe gaat. Een vergunning voor houtkap is voortaan alleen te krijgen via de Braziliaanse organisatie Ibama, ook de enige die de chips uitdeelt. "We creëren een grote database waarin alle informatie wordt verzameld. Hierdoor kunnen we een beter plan opstellen om de boskap te beheersen", zegt directeur van Ibama Suely Araujo tegen de Braziliaanse krant Estadão.

Illegale houtkap is een groot probleem in Brazilië. De Braziliaanse overheid wil dat niet meer dan 5000 vierkante kilometer bos per jaar verdwijnt, vermeldt Estadão. De realiteit is dat jaarlijks meer dan 8000 vierkante kilometer bos verloren gaat. Ibama hoopt de boskap terug te brengen naar 3900 vierkante kilometer per jaar, en denkt daarnaast met het systeem fraude tegen te gaan.

Een rommeltje Voorheen hoefden handelaren alleen een papieren vergunning aan te vragen voor boskap. Dit leidde tot grootschalige fraude, zegt Meike Rijksen, woordvoerder van Greenpeace. "De documenten waren echt een rommeltje en maakten niet duidelijk waar de bomen vandaan kwamen. Illegaal en legaal gekapte bomen belandden bij elkaar. Het chipsysteem is een ontzettend goede stap." Deelname aan het chipsysteem is verplicht voor alle deelstaten van Brazilië. Zij hebben tot 31 december van dit jaar om de chip in te voeren. Van de 26 deelstaten hebben 23 inmiddels hun medewerking toegezegd. "Alle informatie over de oorspronkelijke locatie van de bomen is transparant. Dit zal de illegale houtkap in inheemse bossen sterk verminderen", aldus Ibama-directeur Araujo. ''Fraude is diepgeworteld in Brazilië'' Meike Rijksen van Greenpeace

Diepgewortelde fraude Rijksen van Greenpeace vraagt zich wel af of het chipsysteem goed zal werken. "Fraude is diep geworteld in Brazilië. Als degene die de chip aan de boom geeft zich laat omkopen, komen we niet verder." Pieter Zuidema, hoogleraar bosecologie en bosbeheer aan de Universiteit van Wageningen, denkt dat er een levendige handel in chips kan ontstaan. Twee jaar geleden startte de universiteit het project Timtrace, waarbij onderzoekers stukken hout die in Nederlandse havens aankomen, controleren. Door de chemische samenstelling van het hout te meten, kunnen zij zien waar de boom vandaan komt. "Het is maar de vraag of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het hout zonder aanvullende tests zal accepteren", zegt Zuidema. "De chip is een stap in de goede richting, maar het is de vraag hoe waterdicht het systeem is."

