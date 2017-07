Chinese eigenaar stuurt Volvo naar kopgroep van elektrisch rijden

Volvo is het eerste grote 'oude' automerk dat zo radicaal voor elektrisch kiest. De tijd dat auto's alleen op gas, benzine of diesel kunnen rijden, loopt ten einde, aldus topman Hakan Samuelsson van het Zweedse bedrijf. In eerste instantie is er nog een overgangsfase waarin er ook hybride en 'mild hybride' versies komen, maar de toekomst is aan volledig elektrisch.

Dat de eigenaar van Volvo sinds een aantal jaren een Chinees bedrijf is, Geely, zal veel zo niet alles met dit besluit te maken hebben. China is het land van elektrische auto's: een kleine helft van alle EV's (electric vehicles) die vorig jaar wereldwijd werden verkocht, ging in China de weg op. Met de kennis die daarmee wordt opgebouwd, wil China nu een verrassingsaanval doen op de automarkten van Europa en Amerika, zo lijkt het.

Het bekendste merk voor elektrische auto's is uiteraard Tesla, maar in aantallen is dit Amerikaanse bedrijf nog een kleine speler. En anderzijds is de Nissan Leaf de best verkochte EV, maar zijn veruit de meeste auto's van Nissan nog gewoon fossiele slurpers. Ook de BMW i3 is populair, maar ook die komt uit een stal waarin de nadruk nog altijd op benzine en diesel ligt.

In een tijd waarin een markt compleet op de schop gaat, komen vaak verrassende winnaars bovendrijven

Volvo is de eerste (middel)grote autofabrikant die al zijn nieuwe modellen van elektromotoren voorziet, zij het soms dus nog naast benzinemotoren. Maar er komen dus al spoedig vijf puur elektrische modellen. Die zullen ongetwijfeld gebaseerd zijn op hetzelfde platform als de EV's van Emgrand die Geely in China maakt. En in Engeland bouwt het Chinese bedrijf al elektrische taxi's.

Geely heeft kortom een heel stevige basis voor EV's in eigen land en een interessante niche bij de Britse taxi's. Samen met de naamsbekendheid en het veiligheidsimago van Volvo moet zo snel een vooraanstaande plaats op de markt voor elektrische auto's kunnen worden veroverd. In een tijd waarin een markt compleet op de schop gaat, zoals nu bij de overgang van fossiele brandstoffen naar stroom, komen vaak verrassende winnaars bovendrijven...

De concurrentie moet nu ook haast maken. Binnenkort wordt de markt overspoeld met betaalbare EV's.

Belangrijker echter dan de vraag of Geely wereldmarkleider kan worden, is het effect dat de Chinese aanpak op de concurrentie zal hebben. Die moet, om de achterstand op Geely niet onoverbrugbaar te laten worden, nu echt haast gaan maken met het ontwikkelen van een hele serie elektrische modellen. Het kan niet lang meer duren tot de markt wordt overspoeld met betaalbare EV's...

In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

