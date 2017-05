Demonstreren zit niet in het DNA van VVD’ers en CDA’ers. Ze staan er wat onwennig bij, op een pleintje naast de Tweede Kamer. Maar hun boodschap, geprojecteerd op een groot spandoek, is deze donderdagmiddag glashelder: ‘Laat het klimaat niet aan Greenpeace over’.

Buma onder druk

Een kleine twee maanden na de verkiezingen onderhandelen vier partijen nog altijd in alle beslotenheid over een nieuw kabinet. Juist deze ochtend zorgde CDA’er Herman Wijffels voor de eerste rimpeling: In het AD beweerde de oud-informateur dat Buma de formatie frustreert omdat hij ‘dwars blijft liggen op klimaat’. Wijffels over Buma: “Die man heeft helemaal niets met het duurzaamheidsvraagstuk. Desnoods moeten VVD, D66 en GroenLinks maar doorgaan zonder het CDA.”

Dat Buma niet staat te juichen bij de klimaatplannen van Jesse Klaver, is algemeen bekend. In de campagne zei de CDA-leider: “De dagdromen van Klaver zijn nachtmerries voor de Nederlanders. Alles wat je in de winkel koopt, wordt duurder. Van vlees en vis, tot bloemen en de verpakkingen waarin dat allemaal zit. Je betaalt je straks ongans met zo’n grachtengordellinks programma.”

De andere onderhandelaars bezwoeren donderdag dat het verhaal van Wijffels, iemand die ver van de formatie afstaat, opgeklopt is. D66-leider Alexander Pechtold: “Ik herken me daar niet in.” Halbe Zijlstra (VVD): “Ik heb veel verhalen in kranten gezien en daar klopt erg weinig van.”