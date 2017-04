CDA’ers en VVD’ers gaan demonstreren voor het klimaat

Je ziet ze niet zo vaak demonstreren, christendemocraten en liberalen, maar nu gaan zij zich roeren. En dat over een onderwerp dat bij vooraanstaande VVD’ers en CDA’ers geen prioriteit heeft: het tegengaan van de klimaatverandering.

In de formatie ligt het klimaat als een belangrijk thema op tafel. Sommige leden van VVD en CDA vinden dat hun partijen beter hun best moeten doen. “Er schort nog wel wat aan”, zegt bijvoorbeeld Klaasjan de Jong, voorzitter van het Duurzaamheidsberaad, een groep CDA-leden die ‘de lat wat hoger wil leggen’. Partijleider Sybrand Buma kreeg een brief van De Jong, raadslid en ex-wethouder in Zoetermeer, waarin hij de CDA-onderhandelaars aanmoedigt ‘een stapje extra te zetten’.

Greenpeace Enige tientallen VVD’ers en CDA’ers worden verwacht op de ludieke demonstratie van 11 mei. Drijvende kracht is overigens niet het Duurzaamheidsberaad van het CDA of de evenknie van de VVD. De motor achter het oploopje is Greenpeace. Het leek de milieuactiegroep een leuk idee dit keer geen voorspelbare voorstanders van bestrijding van klimaatverandering bij elkaar te halen, maar liberalen en christendemocraten. Een groot evenement hoeft het wat Greenpeace betreft niet per se te worden. Prominente leden zijn ook niet nodig. Het moet een signaal zijn aan de onderhandelaars van VVD en CDA, Mark Rutte en Sybrand Buma, die momenteel proberen met D66 en GroenLinks een nieuw kabinet te smeden. Via de site van de organisatie kunnen burgers de formatiepartijen oproepen milieumaatregelen te nemen. Van de 30.000 adhesiebetuigingen komen ‘vele honderden specifiek van CDA- en VVD-kiezers’, aldus de actiegroep.

