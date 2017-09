CBS: Uitstoot van broeikasgassen neemt verder toe

Nederland heeft in 2016 meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceert. Door deze toename (met 1 procent) was de uitstoot in 2016 11 procent lager dan in 1990. In de door milieuorganisatie Urgenda aangespannen 'klimaatzaak' tegen de Nederlandse staat oordeelde de rechter dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager moet zijn dan in 1990.

Lees verder na de advertentie

Onder broeikasgassen worden vooral koolstofdioxide, methaan, lachgas en fluorhoudende gassen verstaan. De uitstoot van deze gassen draagt door het broeikaseffect bij aan de opwarming van de aarde. Van de broeikasgassen wordt CO2 in verreweg de grootste hoeveelheid uitgestoten. Het ging in 2016 om 167 miljard kilo, zo'n 85 procent van alle uitstoot.

De belangrijkste oorzaak van de stijging van de uitstoot is volgens het CBS de toegenomen productie in de chemische industrie. Ook produceerde Nederland in 2016 een recordhoeveelheid elektriciteit. Daarvoor is veel aardgas verstookt. Dat is een schonere manier van energie opwekken dan steenkool verbranden, maar doordat Nederland minder elektriciteit is gaan importeren en meer zelf is gaan produceren nam de bijbehorende CO2-uitstoot toe.

In Nederland wordt de meeste energie opgewekt uit aardgas en energiebedrijven nemen het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen voor hun rekening.In de periode 2010 tot 2014 daalde de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen in Nederland, maar sindsdien neemt de emissie toe.

Lees ook: CO2-uitstoot moet binnen drie jaar dalen, of klimaatdoelen raken uit zicht

Lees ook: Dieselauto's blijken op de weg stuk meer te vervuilen

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.