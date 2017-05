CBS: de Nederlandse welvaart blijft interen op de omgeving en op de toekomst

Dat beeld doemt op uit de Monitor Duurzaam Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Daarin wordt de stand van het land opgemaakt aan de hand van een groot aantal indicatoren. Sinds 2008 verschijnt de monitor iedere twee jaar. De bedoeling is over langere termijn en verder te kijken dan slechts de welvaart gemeten in euro’s, het bruto binnenlands product (bbp).

Met de kwaliteit van leven in Nederland zit het wel goed. De trend vanaf 2000 is op tal van punten positief of ongeveer gelijk. Dat geldt bij voorbeeld voor de consumptieve bestedingen, de gezondheid, het opleidingsniveau, het vertrouwen in instituties en elkaar, huisvesting en veiligheid.

Barstjes

Er zitten vergeleken met de laatste monitor uit 2014 een paar barstjes in dat gunstige beeld. De Nederlander maakt zich meer zorgen over de pensioenreserves, de inkomensongelijkheid is toegenomen en mensen voelen zich vaker gediscrimineerd. Die mindere scores doen echter geen afbreuk aan het rapportcijfer dat de Nederlander uitdeelt. Dat is bijna een 8, stabiel sinds 2000 en relatief hoog vergeleken met andere landen in Europa.

Nederland blijft in Europa slecht scoren op het gebied van biodiversiteit

Maar dat fijne leven komt niet zonder schade tot stand. Nederland teert relatief veel in op ‘later’, ofwel de volgende generaties, en ‘elders’, grondstoffenvoorraden en milieu in het buitenland. Daar is sinds de vorige Monitor Duurzaam Nederland uit 2014 weinig verandering in gekomen.

Zo staat het ‘natuurlijk kapitaal’ in eigen land onverminderd onder druk, constateert het CBS. Nederland heeft relatief veel uitstoot van CO2 nodig voor de welvaart, de energiereserves lopen terug en het oppervlaktewater is vuiler. De maatstaven voor biodiversiteit lijken eindelijk te stabiliseren, na jarenlange achteruitgang van de soortenrijkdom. Het CBS plaatst daar zelf echter kanttekeningen bij. De cijfers voor de laatste jaren zijn nog niet beschikbaar en spreken elkaar soms tegen, bij voorbeeld bij de telling van boerenlandvogels. Hoe dan ook blijft Nederland vergeleken met andere Europese landen in de onderste regionen scoren wat betreft biodiversiteit.

Dat geldt ook voor het effect dat de Nederlandse economie heeft op ‘elders’. Nederland deed het, bekeken vanaf 2000, al niet goed op dit punt. Vergeleken met de monitor uit 2014 ‘is het beeld somberder’, meldt het CBS. Er is meer invoer van biomassa, mineralen en energie nodig voor de welvaart. Iets minder triest zijn de statistici als ze inzoomen op de 48 armste landen in de wereld. Vergeleken met 2014 neemt de Nederlandse afwenteling op het milieu in die landen niet meer toe. De import van goederen uit arme gebieden steeg, wat bijdraagt aan de lokale welvaart. De ontwikkelingshulp, naar Europese maatstaven nog hoog, nam wel af.

Vanaf nu: Nieuwe Monitor Brede Welvaart

De Monitor Duurzaam Nederland verschijnt voor de derde en laatste keer. In 2008 gaf het toenmalige kabinet het CBS en de drie planbureaus (CPB, PBL en SCP) opdracht indicatoren te ontwikkelen om de welvaart in Nederland in breder perspectief te kunnen beoordelen. Uitgangspunt daarbij was de definitie van de Commissie Brundtland die in 1987 voor de VN een rapport over het milieu schreef. Die omschrijving luidt: ‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar worden gebracht’. Vanaf 2018 komt er nieuwe meting van de duurzame stand van het land: de Monitor Brede Welvaart. Die zal de 17 duurzaamheidsdoelen van de VN, de zogeheten SDG’s, als leidraad nemen.

