Buffels knuffelen en buffels melken in Son en Breugel

Arjan Swinkels houdt met een stok het schrikdraad naar beneden en stapt de wei in naar de kudde. “Ha Choco”, zegt hij zacht tegen een enorme zwarte buffel met grote horens. Met één haal likt de buffel Swinkels’ schouder en hals af. Dan draait de boer zich om en buigt lichtjes naar voren. De buffel legt zijn kop op Swinkels’ rug, met zijn natte snuit in zijn haar. Het merkwaardige tafereel is niet anders te omschrijven dan een knuffelsessie tussen boer en buffel - om hen heen het groene boerenlandschap van het Brabantse Son en Breugel.

“Het zijn wonderlijke dieren, slim en heel nieuwsgierig”, zegt Swinkels. “Maar het zijn ook gewoon goeie hamburgers - zo ben ik dan ook wel weer.” Dat knuffelen doet hij niet alleen voor zijn lol; hij moet de buffels tam maken. Swinkels laat de kalveren namelijk ‘net als in de natuur’ bij de moeders drinken, maar daardoor pikken de moeders het niet als ze op een kunstmatige wijze worden gemolken. “Door het knuffelen leren ze: ‘Die gast is oké’, en laten ze het melken makkelijker toe.” Nóg makkelijker zou zijn om de kalveren van hun moeders te scheiden - net als in andere boerenbedrijven gebeurt. Maar Swinkels doet de dingen graag op zijn eigen manier.

Waarom kon ik niet gewoon buiten met dieren bezig zijn, mijn baard laten groeien zonder dat iemand daar een zak om geeft?

© Patrick Post

Zijn ouders hadden een melkveebedrijf, vertelt Swinkels terwijl hij een sigaret opsteekt in de keuken van de boerderij waarin hij opgroeide. “Maar ik kon naar het vwo - dan ging je toch zeker niet op de trekker zitten? Ik werd dus ‘burger’, zo noemen boeren dat.” Swinkels ging studeren, en werkte tien jaar als recruiter. “Afspraken, in de file staan, eten met vrienden”, hij trekt een zuur gezicht. “Ik deed het, omdat het zo hoorde.” Toen zag hij de film ‘Into the wild’. “Ik herkende het verlangen mezelf buiten de maatschappij te zetten. Waarom moest ik zo nodig meedoen? Waarom kon ik niet gewoon buiten met dieren bezig zijn, mijn baard laten groeien zonder dat iemand daar een zak om geeft?”

Het bedrijf van zijn ouders was weliswaar wegens gebrek aan opvolgers al jaren geleden verkocht, maar Swinkels’ moeder bezat nog steeds het boerderijtje en de 9 hectare grond. Maar ‘domweg boeren’, zag Swinkels niet zitten. “Dan ben je nog steeds alleen maar bezig met productie, efficiëntie en winst. Ik was op zoek naar het ‘Marlboro-gevoel’: bij zonsondergang de koeien binnenhalen - dat werk.”

Hij volgde een opleiding biologisch-dynamisch landbouwen (‘de allerergste geitenwollensokken-categorie’) en liep stage bij biologische boerenbedrijven. Vanwege dure melkquotumrechten was de aanschaf van koeien geen optie en vanwege de Q-koorts mochten er destijds geen nieuwe geiten- of schapenhouders in Brabant bijkomen. “Ik googelde wat je nog meer kunt melken: duiven, kamelen, paarden en waterbuffels! Net koeien, maar dan in Harley-Davidson-versie.”

© Patrick Post

Swinkels begon klein, met negen kalfjes naast zijn baan als recruiter. In zeven jaar tijd groeide zijn kudde uit tot 56 buffels, sinds een jaar is hij fulltime boer. Buffelmelk is gewild omdat ze meer eiwit, calcium en vet bevat dan andere melken. Maar Swinkels had al snel door dat het lucratiever is buffelmelkproducten te verkopen, dan de buffelmelk zelf. Hij vogelde uit hoe je boter, yoghurt en karnemelk maakt, en laat een ijsmaker in de stad buffelijs maken.

Hij bedacht er een concept omheen - noemde het ‘De Stoerderij’ en zorgde dat er een website kwam met foto’s en verhalen. Ook zette hij zijn buffels op Instagram, Facebook en Twitter, en liet mensen buffels ‘adopteren’. Stierenvlees verkoopt hij via crowdfundacties. Kwam die ervaring uit het ‘burgerleven’ toch nog van pas: “Ik ben groen, maar ook commercieel.” De producten zijn te koop in zijn webshop en in Brabantse delicatessenwinkels, of bij ‘smoeder’ in het winkeltje bij de boerderij. “Nou ja, winkeltje - omgebouwd fietsenhok.”

Zeven dagen in de week, 365 dagen per jaar knuffelt Swinkels zijn buffels en melkt hij ze twee keer. Hij heeft geen weekend, geen vakantie, en eigenlijk ook nauwelijks een sociaal leven. “Het echte leven is nooit als in reclames en films”, grinnikt hij. Maar klagen doet hij niet. “Als ik eerlijk ben: ik hou eigenlijk niet zo van mensen. Ik heb buitenlucht en ruimte nodig. Dit leven past zoveel beter bij mij.”

© Patrick Post

