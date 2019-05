Broedende birdies op de golfbaan

Mist hangt boven de sloten van golfbaan De Hoge Dijk aan de rand van Amsterdam. De zon komt op en geeft de horizon een oranje gloed. Een kakafonie van vogelgeluiden stijgt op uit de waterrijke ‘rough’ van de golfbaan.

Vier leden van golfvereniging Olympus zijn vroeg opgestaan: er moet een inventarisatie gedaan worden van de vogels op de baan. Niet gewoon soorten afvinken zoals op de jaarlijkse teldag, maar monitoring volgens vast protocol van Sovon Vogelonderzoek, de organisatie die het voorkomen en de ontwikkeling van vogels in Nederland bijhoudt.

Vanaf het clubhuis voert een laantje met knotwilgen, geflankeerd door water met rietkragen, de bezoeker de baan op. Die oogt hier meer als parkachtig natuurgebied. De eerste geluiden worden al geïdentificeerd: tjiftjaf, winterkoning, koolmees, pimpelmees, zwartkop. Alle de Wit, de vogelkenner van de club, zet een stip op een satellietfoto op de meegenomen tablet en voert soort en betreffende broedcode in. “Eind van de ochtend staat deze kaart vol met stipjes”, zegt De Wit, van oorsprong bioloog, maar met een carrière in de IT achter de rug.

Kleine karekiet

In een stuk open water zwemt een paartje krakeenden, ook worden meerkoeten, een blauwe reiger en een knobbelzwaan gespot. Moeder zwaan blijkt even verderop op het nest te zitten. Plots klinkt het geluid van de kleine karekiet uit het riet. “Dat is wel bijzonder van onze baan, dat die hier zit. Daar hebben we er vorig jaar maar liefst 54 van geteld. We hebben nog contact opgenomen met Sovon, of dat eigenlijk wel mogelijk was. Maar ze gaven aan dat dit terrein met alle rietkragen gewoon een heel geschikt broedgebied is.”

Niet veel later klinkt ook de roep van de koekoek. De vogel scheert vanaf een boom over het riet. “Op zoek naar de nestjes van de karekieten”, zegt De Wit. “De koekoek legt bij voorkeur zijn ei in het nest van de karekiet. Ik denk dat we zo’n vier territoria van de koekoek hebben.”

Spreeuwen eten engerlingen en emelten, en die zijn schadelijk voor het gazon

Olympus is een van de voorlopers in de vergroening van de golfsport. De club ontving al driemaal het GEO-certificaat voor duurzaam beheer van golfbanen en sloot zich enkele jaren geleden aan bij het project Committed to birds van de Nederlandse Golffederatie in samenwerking met de Vogelbescherming. In een serie workshops leerden de golfers hoe de baan aantrekkelijker gemaakt kan worden voor vogels. Onderdeel is ook het meten van het succes met een degelijke inventarisatie.