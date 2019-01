Britten maken hun stroom in recordtempo groener

Engeland is de laatste tijd vooral in het nieuws vanwege de brexit-perikelen. Dat lijkt vooral veel ellende op te leveren. Maar ondertussen doen die Engelsen op een ander vlak heel veel goed. Met hun groene-stroombeleid boeken ze meer dan opmerkelijke successen. Voor de goede orde: stroom is (nog) niet hetzelfde als energie. Bij het laatste hoort ook verwarming van gebouwen, industriële warmte en energie (olie) voor transport. Maar toch: het gaat met de Britse stroom wel heel hard de groene kant op.

Vier kerncentrales niet nodig

Het afgelopen jaar produceerde Engeland 335 TWh aan stroom. Dat was 63 TWh minder dan in 2005, en dat is wat twee grote kerncentrales leveren. Die hoefden dus niet gebouwd te worden. Het resultaat is echter nog veel beter dan dat, want ondertussen groeide de bevolking stevig. Als er per persoon net zo veel stroom zou zijn gebruikt als in 2005, zouden er in 2018 zelfs vier kerncentrales extra nodig zijn geweest.

Kolen leverden in 2018 nog maar 5 procent van alle stroom, duurzame bronnen schoten omhoog naar 33 procent

De stroom kwam in 2010 nog voor het grootste deel uit kolen en gas: samen goed voor 76 procent van de productie. Daarnaast leverden kerncentrales 17 procent en was er dus 7 procent afkomstig uit waterkracht, biomassa en wind. Zonnepanelen waren er nog vrijwel niet. Vergelijk dat met vorig jaar: kolen leveren nu nog maar 5 procent van de stroom, en gas nog 40 procent. Kernenergie is naar 19 procent gestegen en de ‘groene rest’ ging van 7 naar nu 33 procent. Meer dan de helft van de Britse stroom komt nu uit bronnen die geen CO2 uitstoten!

Engeland beleefde vorig jaar dagen waarop er geheel geen kolenstroom werd geproduceerd, en dit jaar zal alleen al zonne-energie waarschijnlijk meer stroom leveren dan de overgebleven kolencentrales. Op zijn laatst in 2025 wil Engeland alle kolencentrales hebben gesloten. Gas is ondertussen ook op zijn retour, zij het langzamer. Over een paar jaar zal er waarschijnlijk voor het eerst meer stroom uit duurzame bronnen (exclusief kernenergie) komen dan uit gascentrales. En in 2030 moet gas nog maar 25 procent van de stroom leveren.

Windturbines en zonnepanelen worden zo snel goedkoper, dat er heel veel aan het net kunnen worden toegevoegd

Dat wordt een forse opgave, want de komende jaren zullen steeds meer elektrische auto’’s op de weg verschijnen, en de verwarming van gebouwen moet gaandeweg van elektrische warmtepompen gaan komen. Het stroomverbruik zal binnenkort dus wel gaan stijgen, is de verwachting. En tegelijkertijd worden de kolencentrales gesloten en moet de bijdrage van gascentrales sterk verminderen. Ondertussen komt er hooguit één nieuwe kerncentrale in bedrijf en worden er een paar oudere gesloten. Kortom: er moet in Engeland heel veel groene stroom bij komen.