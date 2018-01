Britse onderzoekers denken dat ze de opwarming van de aarde nauwkeuriger kunnen schatten

Het is de belangrijkste factor in de klimaatmodellen en tegelijk de grootste bron van onzekerheid. De klimaatgevoeligheid geeft aan hoeveel de aarde opwarmt als de concentratie broeikasgassen zou verdubbelen. Ongeveer drie graden, is al decennialang het beste antwoord. Maar daar hoort een grote marge bij. In zijn laatste rapport schrijft het IPCC, het klimaatinstituut van de Verenigde Naties, dat de klimaatgevoeligheid waarschijnlijk ergens tussen de 1,5 en 4,5 graden ligt. De onzekerheid is zo groot dat het IPCC in 2013 zelfs geen beste schatting durfde te geven.

Die onzekerheid werkt door in de ramingen die het IPCC hanteert voor de klimaatverandering in de komende eeuw. Zelfs als alle andere factoren vast liggen, zit in die voorspelling een marge van één of twee graden. Dat maakt het lastig om harde afspraken te maken. Weigerachtige landen kunnen zich verschuilen achter die onzekerheid – laten we nog even wachten met drastische maatregelen, misschien valt het wel mee met de opwarming.

Als Britse meteorologen gelijk krijgen, is het gedaan met die terughoudendheid. Zij beschrijven in het vakblad Nature een geheel nieuwe manier om de klimaatgevoeligheid te berekenen. De beste schatting blijft gelijk – 2,8 graden, zeggen zij – maar zijn kunnen zeer hoge en zeer lage waardes afstrepen. En concluderen dat de werkelijke waarde waarschijnlijk tussen 2,2 en 3,4 graden ligt.

Klimaatgevoeligheid bepalen Er waren drie manieren om de klimaatgevoeligheid te bepalen. Door de huidige opwarming onder de loep te nemen, maar dat heeft als probleem dat de tijdschaal voor sommige processen, zoals de rol van de diepe oceanen, te kort is. Of door te proberen periodes van opwarming in een ver verleden te reconstrueren, maar daar zit bijna per definitie een grote onzekerheid in. Of door een computermodel te bouwen op basis van de (fysische) kennis van het klimaat en dat model de gevoeligheid te laten berekenen. De tekst loopt door onder de afbeelding. © Trouw 'De rol van oceanen redeneren ze weg en ik heb het vermoeden dat vul­kaan­uit­bar­stin­gen een veel te grote rol spelen in hun aanpak' Rein Haarsma van het KNMI Op die laatste manier hebben de Britten zich gestort, maar daarbij concentreerden ze zich niet zozeer op de mate waarin het model de recente opwarming weerspiegelde, maar of het oog had voor de jaarlijkse variaties. Het klimaat heeft een geheugen, redeneerden ze: de jaarlijkse variatie is niet willekeurig, een uitzonderlijk warm jaar wordt meestal gevolgd door een jaar dat ook bovengemiddeld warm is. Als ze alle modellen aan die toets onderwierpen, vielen de modellen met extreem hoge of extreem lage klimaatgevoeligheid af.