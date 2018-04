Britse bedrijven sluiten pact om plastic afval te verminderen

Met 70 procent van de verpakkingen moet dat recyclen of composteren ook echt gebeuren. In de overeenkomst staat ook dat bedrijven ‘actie moeten ondernemen om onnodig gebruik van plastic tegen te gaan’.

In Britse media wordt gesproken van een wassen neus, omdat supermarkten niet open zijn over de hoeveelheid plastic die ze produceren

In hoeverre het UK Plastics Pact, waar 42 bedrijven aan meedoen, echt gaat werken moet nog maar blijken. Hoe de bedrijven hun plastic productie gaan verminderen en welke alternatieven ze hebben, is nog niet duidelijk. Ook is er geen controlemechanisme aan het pact verbonden. In Britse media wordt dan ook gelijk gesproken van een wassen neus, onder andere omdat eerder uit onderzoek van The Guardian bleek dat Britse supermarkten niet open zijn over de hoeveelheid plastic die ze produceren, tegen EU-regels in.

De overeenkomst doet denken aan een eerdere overeenkomst. Eind januari verbonden elf Europese multinationals zich aan een afspraak om in 2025 alleen nog maar recyclebaar plastic te produceren. Een goede stap, vond hoogleraar resources en recycling Maarten Bakker toen, maar je kunt niet zomaar alle plastic recyclen. "Daarvoor zijn er veel te veel soorten, en dan hebben ze ook nog eens allemaal een andere kleur en toevoegingen." Eigenlijk moeten bedrijven dus open zijn over het palet aan plastics dat ze gebruiken en dat zijn ze vaak nog niet.