Breng het aantal nacht- en budgetvluchten op Schiphol drastisch terug, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de overheid

Tot nu toe was de lijn van de overheid steeds: eerst groeien en daarna de overlast beperken. De belangrijkste overheidsadviseur op het gebied van verkeer en vervoer pleit onder meer voor het drastisch terugbrengen van het aantal nachtvluchten op Schiphol, een hogere vliegticketbelasting en een nationaal klimaatbeleid voor de luchtvaartsector. Bovendien zou de nationale luchthaven er volgens de Rli goed aan doen een aantal budgetvluchten af te stoten.

De luchtvaart neemt in Nederland een uitzonderingspositie in, constateert de Rli. Dat uitgangspunt moet de overheid loslaten en in plaats daarvan moet ze de luchtvaart ‘als een gewone bedrijfstak’ behandelen.

Vliegtaks

Een illustratie van de uitzonderingspositie van de luchtvaart is de verdeling van het aantal starts en landingen op de vliegvelden. De overheid stelt het aantal zogenoemde vliegbewegingen vast. Dat noemt de raad opmerkelijk: “Een lampenfabriek wordt immers ook niet verteld hoeveel lampen zij mag maken.”

Als de overheid eerst de grenzen vaststelt aan de geluidsoverlast en de uitstoot van broeikasgassen, voordat ze het vluchtplafond bepaalt, geeft dat volgens de Rli luchtvaartmaatschappijen een prikkel om hun vliegtuigen stiller en minder vervuilend te maken.

Schoner moet de luchtvaart hoe dan ook worden, willen Nederland en de wereld de klimaatdoelen van Parijs halen. De luchtvaart is niet opgenomen in de internationale en nationale CO2-besparingsplannen. Dat is volgens de Rli wel nodig.

De luchtvaart zal de komende jaren fors groeien, is de verwachting. Zonder beperkingen en regelgeving komt de verzamelde uitstoot van de sector in 2030 op 17,3 megaton CO2. Als alle maatregelen uit de huidige actieplannen van de sector worden uitgevoerd, bedraagt de uitstoot 11,4 megaton. Ter vergelijking: in 2050 mag Nederland in totaal slechts 10 megaton CO2 uitstoten.

Daarom moet het kabinet met een apart klimaatbeleid voor de luchtvaart komen. De sector is niet opgenomen in de plannen voor het klimaatakkoord. Volgens de Rli zal het kabinet forsere maatregelen moeten nemen dan de vliegtaks die het per 2021 wil invoeren.

Het voorgestelde bedrag van 7 euro per ticket zal burgers niet snel van een vliegreis doen afzien, verwacht de Rli, bovendien vloeien de opbrengsten van deze belasting in de staatskas. De vliegtaks zou in plaats daarvan ten goede moeten komen aan verduurzaming van de sector. Ook moet Nederland voorop gaan lopen bij de ontwikkeling van biologische en synthetische brandstoffen.