Botswana wil minder olifanten, dus de vluchtelingen moeten terug

Olifanten zijn de iconen van de natuurbescherming. Toch spraken vijf Zuidelijk Afrikaanse landen afgelopen week in Botswana serieus over het ruimen van grote aantallen olifanten en over de trofeejacht en de verkoop van ivoor. Botswana, met een populatie van circa 130.000 olifanten, wil het aantal dikhuiden fors terugbrengen naar de omvang van vóór het jachtverbod uit 2014. Zestigduizend olifanten zou het ‘natuurlijk aantal’ zijn.

Keith Lindsay doet al dertig jaar onderzoek naar olifanten. Hij was in het verleden ook adviseur van het ministerie van milieu in Botswana. Hij ziet de conferentie als een ordinaire poging om de enorme hoeveelheden ivoor te kunnen verkopen die nu nog liggen opgeslagen. Ivoor dat afkomstig is van olifanten die een natuurlijke dood zijn gestorven. De verkoop is in het kader van het internationale CITES-verdrag ter bescherming van bedreigde flora en fauna verboden.

In Zimbabwe, Namibië, Zambia en Angola, waarvan de presidenten en regeringsleiders dinsdag bijeen kwamen in het stadje Kasana van gastland Botswana, bevindt zich twee derde van de 400.000 nog in het wild levende Afrikaanse olifanten.

Ingrijpen is nodig, vindt Botswana, omdat mens en dier elkaar steeds meer in de weg zitten. Olifanten, op zoek naar water en voedsel, eten gewassen van boeren en zijn een gevaar voor mensen. In die confrontatie vallen er regelmatig doden – vooral mensen. Dus wil de president van Botswana Mokgweetsi Masisi, na een grote enquête onder de bevolking, maatregelen nemen. Met verkiezingen in zicht biedt dat bovendien kansen voor zijn partij, die er niet al te rooskleuring voorstaat.

Wereldmarkt

De vijf landen in Zuidelijk Afrika willen hiervan af, zo is nu duidelijk geworden. Het geld dat ze hiermee verdienen, willen ze investeren in het managen van de olifantenpopulaties. Veertien andere Afrikaanse landen met kleinere olifantengroepen zijn mordicus tegen. Dat leidt tot spanning binnen het Elephant Protection Initiative (EPI), waarin alle olifantenlanden zijn verenigd. Barnaby Philips van de EPI praat als een diplomaat, maar is duidelijk: “Handel in ivoor is niet goed voor olifanten.”

Linsday kan die redenering wel volgen. Hij wijst erop dat de ivoormarkt een wereldmarkt is. Die zou een impuls krijgen als er toch weer grote partijen ivoor verkocht mogen worden. “Het zou meteen een extra stimulans zijn voor stropers omdat er dan weer legaal verkocht kan worden.”

De botsing tussen olifanten en boeren is overigens wel reëel, vindt Keith Somerville, die het boek Ivory schreef en een groot kenner is van deze dieren. “Zo gauw het regenseizoen voorbij is slopen olifanten alles: bomen, struiken en gewassen van boeren. Alle vegetatie is weg en er blijven grote kaal gevreten vlaktes over.”

Olifanten kunnen landmijnen ruiken. Maar dat snuffelen kost ze bij ontploffing een deel van hun slurf. Olifantenkenner Keith Somerville

Volgens Somerville verdienden dorpen vroeger aan jachtvergunningen. Het vlees werd als voedsel gebruikt en het ivoor verkocht. Nu is dat weggevallen door de beschermde status van de dieren en worden de akkers verwoest. Somerville snapt dan ook dat Botswana de gereguleerde jacht weer wil toestaan, evenals de verkoop van ivoor. “Maar het ruimen van tienduizenden olifanten gaat niet gebeuren. Dat is zeer schadelijk voor het toerisme.” En die branche is de op een na grootste economische sector.