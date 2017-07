Bonobos hebben allemaal dezelfde vader

Met enige verbazing melden biologen hun bevindingen in het vakblad Current Biology. Ze hadden verwacht dat in een groep bonobo's het vaderschap gelijkelijk verdeeld zou zijn over de mannen. Meer in evenwicht in ieder geval dan bij de chimpansees. Dat zijn agressieve beesten met een strakke, mannelijke hiërarchie. Het mannetje dat het hoogst in de boom zit, heeft het voor het zeggen.

Bonobo's leven juist vreedzaam samen. En de mannetjes steken veel energie in goede relaties met mogelijke sekspartners. Dan zou je verwachten dat een groep bonobo's vele vaders telt. Maar is dat ook zo?

Tekst loopt door onder afbeelding

Grote ongelijkheid

De biologen onderzochten het bij een grote groep die in het wild leeft, in een natuurreservaat in Congo. Van de 24 jonkies die daar in de afgelopen twaalf jaar waren geboren, hadden vele dezelfde vader. Het alfamannetje Camillo - de biologen noemen hem de Brad Pitt van de groep - bleek er vijftien te hebben verwekt. Die ongelijkheid was veel groter dan bij chimpansees waar het alfamannetje nooit boven de 50 procent scoorde, en in de meeste groepen bij 30 procent was blijven steken.

Het zijn kleine steekproeven, erkennen de biologen, maar het verschil is zo groot dat ze het niet aan het toeval kunnen toeschrijven. En daarom gaan ze op zoek naar een verklaring.

Wellicht speelt de vreedzaamheid een rol. Bonobo's vormen een hechte groep die bij elkaar blijft. Dat zou het voor een mannetje dat laag in rang staat, lastig maken om zich met een vrouwtje af te zonderen en buiten het oog van het alfamannetje seks te hebben. Een chimpanseemannetje heeft het wat dat betreft makkelijker. Bovendien is daar het laagste mannetje nog altijd hoger in rang dan ieder vrouwtje.

Tekst loopt door onder afbeelding

© Thinkstock

Nee, zeggen de biologen, dat rijmt niet met het feit dat bonobovrouwen duidelijker vruchtbaar zijn, en ook over langere periodes. Het moet er volgens hen mee te maken hebben dat bonobo's zo'n matriarchale samenleving hebben. De vrouwen mogen kiezen en gaan dan kennelijk voor de man met de beste genen.

Wat zegt dat wel niet over de verhoudingen binnen de mensheid, toch ook zeer verwant aan deze primaten? Voordat de biologen aan die vraag hun vingers branden, duiken ze eerst het bos in, schrijven ze. Op zoek naar andere bonobogroepen.