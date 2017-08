Bomenstichting wil uitstel van kappen zieke essen

Volgens de bomenstichting is de grootschalige kap van de bomen die zijn aangetast door de schimmelziekte essentaksterfte rampzalig voor de bomenstand. "Natuurlijk moeten zieke bomen gekapt worden die vlak bij de weg staan, omdat zij een gevaar kunnen opleveren voor wandelaars. Maar lang niet alle bomen die gekapt gaan worden staan direct langs de weg of zijn ziek genoeg", zegt Marjan Houpt, secretaris van de BSA.

"In de bossen waar veel recreanten komen, gaan we nu zo snel mogelijk kappen en herplanten" Harrie Hekhuis, afdelingshoofd beheer en productie bij Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer kondigde eind juni aan in heel het land miljoenen essen te zullen omzagen in verband met de 'essentaksterfte', die in een steeds hoger tempo toeslaat. Inmiddels is meer dan 80 procent van de essen in Nederland aangetast. Zieke bomen vallen makkelijker om en Staatsbosbeheer vreest voor de veiligheid van wandelaars.

"Die is het meest urgent. In de bossen waar veel recreanten komen, gaan we nu zo snel mogelijk kappen en herplanten", aldus Harrie Hekhuis, afdelingshoofd beheer en productie bij Staatsbosbeer, eind juni in Trouw.

Financieel gewin De BSA vermoedt dat economische motieven een rol spelen voor Staatsbosbeheer. Houpt: "Sinds Staatsbosbeheer minder subsidie krijgt, zijn ze afhankelijker geworden van de verkoop van hout. De houtkap is enorm toegenomen. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat lang niet alle aangetaste bomen gekapt hoeven te worden. Het wegsnoeien van grote, dode takken is soms al voldoende." Staatsbosbeheer ontkent te kappen voor financieel gewin: "Wij kappen niet voor het geld, maar voor natuurbeheer." Deze week gaat Staatsbosbeheer om de tafel zitten met de BSA om te luisteren naar de bezwaren, zegt de woordvoerder. Van rigoureus bomen weghalen is geen sprake. "We kijken zorgvuldig welke bomen we moeten kappen en welke niet. Wat niet of nauwelijks is aangetast, laten we staan. Daar kan dan weer een gezonde populatie essen uit ontstaan."

