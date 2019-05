Boerenorganisaties: Pak dierenactivisten nou eens serieus aan

“We vragen al langer om een hardere lijn”, laat Esther de Snoo van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) weten. “Snelrecht is daar onderdeel van. Het kan niet zo zijn dat het maanden duurt voordat iemand ter verantwoording wordt geroepen voor de rechter.” De rechtszaak tegen de activisten die zich maandag tien uur lang ophielden in een varkensstal in Boxtel, dient in augustus. Veel te laat, vinden de boeren. “Zoals wij het zien, is het duidelijk wat er gebeurd is.” Als het snelrecht wordt toegepast, staan verdachten binnen zeventien dagen voor de rechter.

Lees verder na de advertentie

De roep om harder optreden is niet nieuw. Verschillende keren vroegen de LTO en andere boerenorganisaties al aandacht voor de negatieve gevolgen die boeren ondervinden van dierenactivisme. In januari vroegen Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD) minister Grapperhaus per motie om keihard op te treden tegen insluiping door dierenactivisten.

De schade bij de boeren is aanzienlijk, de boer in Boxtel moet zijn bedrijf drie weken op slot doen Esther de Snoo, LTO

Bij nachtelijke acties maken dierenactivisten vaak foto’s van de situatie in de stallen. Volgens de LTO raken de dieren daarvan gestrest, ‘met alle gevolgen van dien’. Bovendien lopen boeren het risico op infecties in de stallen, omdat dierenactivisten zonder de benodigde voorzorgsmaatregelen binnendringen. “De schade bij de boeren is aanzienlijk”, zegt De Snoo. “De boer in Boxtel moet zijn bedrijf drie weken op slot doen.” Hij mag geen dieren aan- of afvoeren zolang niet duidelijk is of al zijn varkens nog gezond zijn.

Logistieke nachtmerrie Hoewel LTO goede hoop heeft dat Den Haag de boeren, na de gebeurtenissen van maandag, serieuzer zal nemen, is het snelrecht toepassen volgens het OM in veel gevallen niet mogelijk. “Snelrecht wordt meestal toegepast als mensen vast kunnen blijven zitten tot de rechtszaak”, zegt een woordvoerder. “Daar was in Boxtel geen grond voor.” Bovendien zou snelrecht toepassen op 64 verdachten ‘een logistieke nachtmerrie’ opleveren, aldus het OM. Justitie koos ervoor om alle verdachten direct een dagvaarding mee te geven en voor het onderzoek en de voorbereiding op de rechtszaak de gebruikelijke tijd te nemen. “Daarmee wil ik niets afdoen aan de oproep”, benadrukt de woordvoerder. “We willen allebei hetzelfde: strafbaar gedrag snel afdoen.”

Lees ook:

Een boerderij bezetten en zieke dieren redden; wie zijn de Meat the Victims-activisten? Nederland heeft kennisgemaakt met een onbekende actiegroep: Meat the Victims. De verzameling individuele dierenactivisten bestaat pas net.