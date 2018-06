Boeren zien helemaal niets in 'apk voor veestallen'

Boeren moeten met nieuwe wetten worden gedwongen om nieuwe technieken te gebruiken die overlast voor de omgeving verminderen. Dat kan bijvoorbeeld via een 'apk voor stallen', schrijft de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) in een brief aan Provinciale Staten. Ze doet tien voorstellen om de 'omgevingskwaliteit rondom veehouderijen adequaat aan te kunnen pakken'.

Door stallen, net als auto's, periodiek te laten keuren, kan worden gecontroleerd of boeren de nieuwste toepassingen gebruiken om (geur)overlast te beperken en de uitstoot van ammoniak in te dammen. Een ander voorstel is om het principe van 'stalderen' in te voeren. Staldering betekent dat een nieuwe stal pas gebouwd mag worden als de oude wordt gesloopt. Verder moeten de regels voor filters in stallen worden aangescherpt.

Als de wet dan toch moet worden veranderd, doe het dan meteen goed Harm Wiegersma

Over deze zogeheten luchtwassers berichtte Trouw vorige maand nog dat na onderzoek van de Wageningen Universiteit is gebleken dat het twijfelachtig is of ze wel werken.

Behoefte Volgens Spierings hebben provincies behoefte aan nieuwe wetgeving, sinds een eerder wetsvoorstel voor de zogenoemde 'veedichte gebieden' in november vorig jaar sneuvelde. "Het is niet iets dat alleen in Brabant speelt, maar in alle provincies, al langere tijd", laat een woordvoerder van de provincie Brabant weten. "De plannen zijn vooral bedoeld om boeren die niet mee willen werken aan het verbeteren van hun omgeving, toch te kunnen dwingen om dat wel te doen." Allemaal leuk en aardig, zegt Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, "maar wat staat ertegenover? Je kunt boeren wel aan de bedelstaf brengen, maar dan zorg je dat de landbouw verdwijnt. Willen ze dat soms? Ik word hier moedeloos van." Als de wet dan toch moet worden veranderd, vindt Wiegersma, doe het dan meteen goed. Zo kun je koeien volgens hem ook anders voeren om de uitstoot van ammoniak terug te dringen. "Of misschien zou Brabant het Aeromix-systeem kunnen subsidiëren, het dagelijks mengen van mest met luchtbellen. Geeft geen dodelijke ongelukken meer voor mens en dier en levert 50 procent emissie-reductie op. We komen er niet door stallen onder de apk te leggen." Ook ZLTO, een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland, is absoluut niet te spreken over de maatregelen die Spierings graag zou zien. "De gewoonte van de provincie om onhaalbare en onbetaalbare maatregelen te blijven stapelen op het erf van de individuele Brabantse boer, maakt dat hij niet meer kan vertrouwen op de overheid die steeds de spelregels verandert."