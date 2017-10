Boeren worden in elk geval weer genoemd

Hans Huijbers, de voorzitter van boerenorganisatie ZLTO, was eind augustus aanwezig bij het afscheid van Martijn van Dam als staatssecretaris van landbouw. Niet dat ze vrienden waren, zegt Huijbers, maar je gezicht laten zien is gewoon fatsoenlijk. Na een reeks toespraakjes kreeg Van Dam zelf het woord. "Er viel me iets op", zegt Huijbers. "In een kwartier tijd noemde hij meerdere keren woorden als voedsel, en voedselsysteem en voedseltransitie. Maar niet een keer het woord boer. Dat voelde heel demotiverend."

Inmiddels heeft Huijbers het regeerakkoord van het nieuwe kabinet gelezen en is hij beter gestemd: "De eerste afdronk is gunstig." In de landbouwparagraaf van het akkoord worden de boeren expliciet genoemd. Van voedselsysteem, voedseltransitie of voedselbeleid wordt niet meer gesproken.

Dat is ook Jeroen Candel opgevallen. Candel is universitair docent in Wageningen, gespecialiseerd in voedselbeleid. "Van Dam pleitte voor een voedselbeleid in plaats van een landbouwbeleid. Hij wilde er niet alleen maar zijn voor de boeren. Daarmee had hij weinig draagvlak onder boeren. Maar het vorige kabinet maakte wel een start met een holistische benadering, waarbij voedsel, klimaat en gezondheid aan elkaar werden gekoppeld. In het regeerakkoord is die holistische visie minder expliciet aanwezig."

Volgens Hans Huijbers van ZLTO willen de boeren dat best, meewerken aan het verder verduurzamen van hun werkwijze

Geen traditionele agenda Toch schetst Rutte III volgens Candel ook weer geen traditionele landbouwagenda. "Nederland wil het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU rigoureus veranderen." In de tekst van het regeerakkoord staat: 'Het GLB (Gemeenschappelijk landbouwbeleid, red.) moet minder gericht worden op inkomensondersteuning en meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.' Volgens Hans Huijbers van ZLTO willen de boeren dat best, meewerken aan het verder verduurzamen van hun werkwijze. "Maar dat moet je niet als een dictaat opleggen, maar met positieve aandacht proberen te bereiken." Tussen nu en 2030, staat er in het regeerakkoord, moeten de broeikasgasemissies uit de landbouw met 3,5 megaton afnemen. "Dat is een stevige opgave", zegt Huijbers. "Maar er is ook nog genoeg winst te behalen. Mest uit de veehouderij zien we nog vooral als een probleem, terwijl het een waardevolle grondstof is. Ja, er zit het broeikasgas methaan in. Maar in Denemarken wordt methaan al gebruikt voor stadsverwarming. Dat methaan komt deels uit rioolwater en deels uit koeienmest. Een stad zo groot als Waalwijk kan ermee verwarmd worden." Daarmee wil Huijbers maar zeggen dat met technische innovaties in de landbouw nog volop milieuwinst te behalen is. Dat is precies het standpunt van het nieuwe kabinet. Bij het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen, staat in het regeerakkoord, 'hebben technische maatregelen (mestverwerking, voedselmix, kas als energiebron, etc.) de voorkeur boven volumebeperkende maatregelen'. Daar zie je volgens Jeroen Candel de hand van VVD en CDA. "Zij beschouwen de agrarische sector als belangrijke economische pijler en zien in innovaties economische kansen: nieuwe vindingen die Nederland kan exporteren."

Klimaatdoelstellingen Maar is het inkrimpen van de veestapel (want dat is wat 'volumebeperkende maatregelen' in de praktijk betekent) dan een taboe? Dat niet, volgens Candel, die in het regeerakkoord óók leest dat de regering geld uittrekt voor een 'warme sanering' van de varkenshouderij in Brabant. Hans Huijbers: "De provincie Noord-Brabant heeft deze zomer besloten dat er geen nieuwe stallen meer bij mogen komen. Maar juist in nieuwe stallen kun je goed rekening houden met dierenwelzijn en het milieu. Ik voorzie dat er veel stallen leeg komen te staan, wat zal zorgen voor verpaupering van de omgeving. Om dat tegen te gaan is geld nodig. Dat heeft het kabinet beter begrepen dan de provincie." Er viel Jeroen Candel nog iets anders op in de landbouwparagraaf uit het regeerakkoord: een nieuwe taak voor de Autoriteit Consument en Markt. Die moet erop gaan toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn. Ook moet het voor boeren makkelijker worden om prijsafspraken te maken, zonder dat ze een kartel vormen. "Dit is een manier om de positie van de boer in de voedselproductieketen te verbeteren", zegt Candel. "Maar ik ben wel benieuwd hoe dat in de praktijk zal worden ingevuld. In 2015 hadden we de Kip van Morgen. Supermarkten, producenten en verwerkers maakten toen afspraken over de verkoop van kippenvlees met meer dierenwelzijn. Dat zou in de plaats komen van kip met lagere eisen. Van de ACM mocht dat niet, omdat het voordeel van meer dierenwelzijn te gering was om te rechtvaardigen dat de consument nu minder keuze zou krijgen. Ook nu zullen we weer discussie krijgen over welke bovenwettelijke eis hoeveel mag kosten." Het afschaffen van de minister van landbouw was volgens Hans Huijbers ‘een grote blunder’

'Echte' minister Tot nu toe is er officieel nog niets bekend over een nieuwe bewindspersoon voor landbouw. Naar verluidt komt er weer een 'echte' minister en niet alleen een staatssecretaris. "Dat maakt echt een verschil", zegt Jeroen Candel. "De meeste regelgeving voor landbouw en voeding wordt in Brussel bepaald. Als Nederland daarbij iets wil bereiken, en andere landen wil meekrijgen, lukt dat echt minder goed met een staatssecretaris. Ook al mag die zich over de grens minister noemen." Het afschaffen van de minister van landbouw was volgens Hans Huijbers 'een grote blunder'. Volgens hem leidde het in het buitenland zelfs tot wantrouwen: nam Nederland, de tweede landbouwexporteur ter wereld, het onderwerp wel serieus? Volgens zijn laatste informatie, zegt Huijbers, komt er in het nieuwe kabinet weer een minister van landbouw. "Van de ChristenUnie." En wordt de Nederlandse landbouw duurzamer van de plannen die het nieuwe kabinet in het regeerakkoord heeft opgeschreven? "We hebben als boeren een duidelijke opdracht gekregen", zegt Hans Huijbers diplomatiek. Jeroen Candel: "Waarschijnlijk wel, maar het kabinet stelt vooral geleidelijke veranderingen voor. Ik mis een langetermijnvisie op voedselproductie én -consumptie. Er staat dat Nederland een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Dat is een positief frame om te zeggen dat Europa een te kleine afzetmarkt is voor wat Nederlandse boeren produceren. Maar als je zegt dat zij de wereld kunnen voeden, formuleer je het als een morele taak, terwijl het gewoon om geld gaat. Natuurlijk zou Nederland ook minder kunnen produceren, maar dan springen minder efficiënte en minder duurzame landen in het gat. Dat is een dilemma als we mondiaal de klimaatdoelstellingen willen behalen."