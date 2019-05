Boeren willen hun gif terug nu suikerbietplanten vol zitten met luizen

Hij was er al bang voor, zegt akkerbouwer Harry Schreuder uit Swifterbant. “De suikerbieten kwamen goed op, maar nu heb ik zwartebonenluis op het blad. Ik heb besloten insecticide te gaan spuiten, voor het eerst in jaren. Dat vind ik zorgelijk.” Nederlandse bietentelers luiden de noodklok. Vorig jaar verbood de EU het gebruik van neonicotinoïden.

Met dit middel werd het zaad van de planten voorbehandeld en was spuiten niet nodig. Deze insecticiden bevatten een zenuwgif dat plaagdieren doodt maar ook insecten die niet schadelijk zijn voor de gewassen. Honingbijen, hommels en wilde bijen, die van groot belang zijn bij de bevruchting van bloeiende planten, gaan dood door neonicotinoïden. In Nederland werden de bestrijdingsmiddelen, met merknamen als Admire en Actara, gebruikt bij de teelt van zo’n twintig verschillende gewassen, waaronder pootaardappelen, andijvie en boerenkool. En dus suikerbieten.

Nu het eerste groeiseizoen zonder de bestrijdingsmiddelen is begonnen, ervaren bietenboeren ‘de wrange gevolgen’ van het verbod. In een brandbrief aan minister Schouten van landbouw schrijven vertegenwoordigers van de akkerbouwers en de suikerproducenten dat er sprake is van ‘onherstelbare schade aan jonge bietenplanten'. In de aanloop naar het Europese verbod probeerden bietentelers en suikerproducenten een uitzondering te bedingen.

Robuust

Dat is, zegt een woordvoerder van de minister, omdat zij het advies volgt van experts die duidelijk stellen dat de bewuste bestrijdingsmiddelen niet veilig zijn voor mens, dier en milieu. “Bovendien wil de minister de discussie graag verplaatsen van de middelen naar de plant: hoe kunnen we robuuste gewassen telen die geen of weinig middelen nodig hebben?” In 2030 wil minister Schouten de Nederlandse land- en tuinbouw zo veel mogelijk vrij van bestrijdingsmiddelen hebben. Tot die tijd, zegt haar woordvoerder, “blijven er uitdagingen”.

Tegen de zwar­te­bo­nen­luis heeft Harry Schreuder nu de gifspuit ingezet

In hun brief nodigen de akkerbouwers Schouten uit voor een bedrijfsbezoek aan een teler, “om met eigen ogen de problematiek in de bietenteelt te kunnen aanschouwen”. Of de minister de uitnodiging aanneemt? “Ongetwijfeld”, zegt haar woordvoerder.

Tegen de zwartebonenluis heeft Harry Schreuder nu de gifspuit ingezet. Voorheen was dat niet nodig, omdat het zaad van de plant al was voorbehandeld. “Ik vind het heel jammer, maar ik wil mijn gewas gezond houden. Ik hoor van collega’s dat ze bietenkevers hebben. En dan moet de tijd van de perzikluis nog komen. Het seizoen is nog lang, ze kunnen zomaar toeslaan.”