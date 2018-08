Boeren willen crisismaatregelen vanwege de droogte

Door de aanhoudende droogte zitten boeren in een crisissituatie. Banken, verzekeraars en de overheid moeten hen tegemoet komen, zegt LTO Nederland. Volgens de boerenorganisatie is het voor het eerst dat er landelijk geldende crisismaatregelen nodig zijn om boeren door een droge periode te helpen. Voorheen werden die alleen gevraagd vanwege extreme neerslag of in specifieke regio’s.

Als er niets gebeurt, raken boerenbedrijven in serieuze geldproblemen, vreest LTO. Melkveehouders bijvoorbeeld moeten voer bijkopen doordat maïs klein is gebleven en er te weinig gras komt van het eigen land. Ook over de Zeeuwse akkerbouwers maakt een woordvoerder zich zorgen. Die kampten in het voorjaar met extreme regenval en zitten nu met brak water, waar hun gewassen niets mee kunnen.

Voor het gehele pakket zal LTO moeten aankloppen bij zowel het ministerie van landbouw, natuur en milieu als het ministerie van financiën, de verzekeraars en de banken. Voor versoepeling van de regels voor het uitrijden van mest, ook een wens, moeten de boeren bij de Europese Unie in Brussel zijn. Landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) zei eerder dat ze met de Europese Commissie wil overleggen over versoepeling van een aantal regels.

Om grotere problemen te voorkomen, wil LTO versoepeling van een aantal regels die gelden voor boeren. De organisatie wil bijvoorbeeld dat de verboden om oppervlakte- en grondwater te gebruiken niet verder worden uitgebreid. Op dit moment is het in verschillende regio’s niet toegestaan om bijvoorbeeld gras of bloembollen te besproeien. Als de droogte aanhoudt volgen gewassen als peen, spinazie of suikerbieten.

Grondwater

Overal is het land dor en mat. Op de zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland is de droogte het ergst. Zo ook in de Achterhoek, de droogste streek van Nederland. “Zo droog als nu hebben we het nog nooit meegemaakt, het is nu erger dan in 1976”, zegt woordvoerster Vanya Ginsel van waterschap Rijn en IJssel. Het grondwater staat een halve meter lager dan normaal in deze tijd van het jaar. Pas op twee meter diepte is er water te vinden. “Daar kan geen worteltje meer bij.”

Het einde van de droogte is nog niet in zicht. Inmiddels staan sommige beken al droog in het oosten van Gelderland, zegt Ginsel. En daar waar nog wel water staat in kanalen en beken, komt de bodem zienderogen dichterbij. “Elke dag daalt het een centimeter verder.”

Om het water dat er nog is te behouden zijn de stuwen gesloten, maar stilstaand water zorgt weer voor andere problemen: vissterfte door het verdwijnen van de zuurstof, blauwalg en botulisme. “We hebben nu al te maken met zestien gevallen van blauwalg, terwijl we normaal gesproken aan het eind van de zomer tussen de acht en tien meldingen hebben. Omdat we nog veel meer blauwalg verwachten, hebben we alvast extra waarschuwingsborden ingeslagen.”

