Boeren planten een snelweg van zonnebloemen

Het was een beetje potsierlijk, een wethouder, een boer, een bijenhouder en een bankdirecteur die met een gietertje over een akkerrand liepen om zojuist gepote zonnebloempitjes te bewateren. Maar het hoorde er gisteren, op een kaal maisland bij Gorssel, allemaal bij: er was een feestje te vieren. De gietploeg had zojuist met de blote hand symbolisch zaadjes in de natte grond geduwd. “Eén zaadje om de vijftien centimeter’’, zei de loonwerker.

Bijna vijftig boeren uit Lochem en omgeving zaaien dit seizoen langs ­kilometers akkerrand een brede baan van zonnebloemen. Het wordt een ‘zonnebloemsnelweg voor bijen en ­insecten’, aldus de gemeente Lochem. Opgeteld gaat het om 25 kilometer akkerrand. Vorig jaar deden ze dat voor het eerst, maar toen ging het om slechts 5 kilometer.

Dit draagt bij aan een rendabele be­drijfs­voe­ring en verfraaiing van het landschap Erik Koldewey, een van de initiatiefnemers

Dit jaar meldden zich vijf keer meer boeren aan. Ze krijgen een kleine financiële vergoeding. Dat helpt ook. En vee op stal lust uitgebloeide zonnebloemen, dus de resten kunnen met verhakseld maïs als kuilvoer dienen. “Het is win-win”, aldus Erik Koldewey, één van de initiatiefnemers van de Innovatie Coöperatie, een ­onderneming die projecten bedenkt voor innovatieve boeren.

Natuurvriendelijke akkerranden bestaan al langer. Maar nooit eerder werden op deze schaal in een beperkt agrarisch gebied zoveel akkerranden in één keer aangepakt. Het belangrijkste doel: de soortenrijkdom beschermen. Bloemen trekken bijen, hommels, vliegen en andere insecten, soorten die het moeilijk hebben. “Maar al die zonnebloemen, dat is ook mooi”, aldus Koldewey. Het licht glooiend Achterhoekse landschap krijgt straks de uitstraling van de Franse Provence, als het weer meezit.

Combinaties Op een deel van de aangeplante zonnebloemstroken wordt dit jaar geëxperimenteerd met een ondergewas om onkruid tegen te houden. Op enkele stukken zullen rode klaver en de vlinderbloem serradelle worden bijgeplant. Het zijn eenjarige plantjes die veel insecten aantrekken. “We willen uitzoeken of dit gewas met de zonnebloem kan worden gecombineerd”, vertelt Annelies Hijink van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Voor de boeren is de zonnebloemtelelt een mooie kans om duidelijk te maken dat de biodiversiteit hen aan het hart gaat, aldus Koldewey. “Boeren worden steeds vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Het is voor ons belangrijk met oplossingen te komen die bijdragen aan een rendabele bedrijfsvoering en verfraaiing van het landschap.” © ANP

