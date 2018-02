Boeren kunnen nauwelijks geloven dat er echt zoveel gesjoemeld wordt

Melkveehouder Anton de Wit (52) in heuid-Hollandse Reeuwijk kan het nauwelijks geloven. Hoe is het mogelijk dat zoveel boeren worden verdacht van fraude met de ­registratie van het aantal koeien en dat hij er niets over heeft gehoord?

Lees verder na de advertentie

Hij is verrast over het bericht dat bij 2100 ondernemingen geen dieren het erf op of af mogen, tot is gecontroleerd of er is ­geknoeid.

De Wit heeft een bedrijf met 80 koeien. “Ik spreek veel veehouders en veehandelaren”, zegt hij. “Als de fraude echt de omvang heeft die het ministerie nu aangeeft, had ik toch een signaal moeten opvangen? Dan wordt erover gesproken. Ik heb niets vernomen. Wat ik wel hoor, is dat er onder boeren veel wantrouwen heerst. Is de fraude niet te veel opgeblazen?”

'Als de fraude inderdaad veelvuldig voorkomt, zit er iets goed fout in de sector' Melkveehouder Anton de Wit