Boeren gebruiken iets minder landbouwgif, maar spuiten meer per hectare

De laatste meting was in 2012, de jongste cijfers gaan tot en met 2016. De Nederlandse landbouw gebruikte in 2016 3,5 procent minder bestrijdingsmiddelen. Opgeteld ging het om 5,7 miljoen kilo. De gemiddelde dosering per hectare nam toe doordat het totale aantal hectaren waarop chemische middelen worden gebruikt met 5 procent afnam in die vier jaar.

Bij de teelt van consumptie- en pootaardappelen worden de meeste bestrijdingsmiddelen gebruikt: 40 procent van het totaal, bijna 3,6 miljoen­­ kilo. Maar Nederland produceert dan ook veel piepers: ongeveer acht miljoen ton per jaar, verdeeld over 85.000 hectare consumptieaardappelen en 40.000 hectare pootaardappelen.

De meeste be­strij­dings­mid­de­len worden ingezet tegen schimmels en bacteriën: 2,8 miljoen kilo.

Gerekend per hectare worden in de lelieteelt de meeste bestrijdingsmiddelen gebruikt: 125 kilo per 10.000 vierkante meter, het merendeel daarvan is minerale olie. Deze olie wordt, gemengd met een insecticide, tijdens de groei frequent op het gewas gespoten om de verspreiding van virussen te beperken. In Nederland werden vorig jaar op 4500 hectaren lelies verbouwd.

Dosering De meeste bestrijdingsmiddelen worden ingezet tegen schimmels en bacteriën: 2,8 miljoen kilo. Dat is bijna 3 procent minder dan in 2012. Voor onkruidbestrijding is bijna 1,5 miljoen kilo gebruikt (ruim 15 procent minder dan in 2012). Er wordt ruim een kwart minder aan insecticiden gebruikt. Het gebruik van middelen tegen slakken, stoffen om plantengroei te reguleren, of om het kiemen van planten te remmen, nam flink toe. Bij de teelt van snijmais, tarwe en groenten op open grond worden minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. Na de lelieteelt worden per hectare de meest chemische middelen toegepast bij de teelt van appels, de bloemen-glasteelt en bij de tulpenteelt. De dosering van bestrijdingsmiddelen per hectare is toegenomen van 7,8 kilo tot 8 kilo per hectare. De toename zit vooral bij de consumptieaardappelen, lelies en uien.